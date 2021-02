Fernando Uribe es un 'mar azul' de felicidad: “Agradecer la mejor hinchada del país por su cariño”

Fernando Uribe no se cambia por nadie. Marcó su primer gol con Millonarios en este 2021 y el azul consiguió los tres puntos tras vencer 4-3, en un partidazo, a Once Caldas .

El delantero pereirano, en la primera clara que tuvo, la mandó a guardar. Fue el primero de los cuatro que convirtió el ‘embajador’ y sirvió para cortar una racha de 691 días sin anotar.

Reinaldo Rueda, a trabajar se dijo con Selección Colombia: llamó a 23 jugadores para microciclo

Fernando Uribe había celebrado antes el 13 de marzo de 2019, vistiendo los colores de Flamengo . Después de eso tuvo un fugaz paso por Santos en donde disputó 16 encuentros y finalmente fue con Millonarios, en su añorado regreso, el equipo en el que festejó de nuevo.

“Tantos sentimientos en un solo momento. Solo me queda agradecer, primero a Dios quien me respalda en todo momento, a mi familia que están en las buenas y en las no tan buenas, a mis compañeros porque me recibieron con los brazos abiertos y a la mejor hinchada del país por su cariño. Esto es Millonarios”, publicó en sus redes.

Ahora, el delantero y el resto del plantel dirigido por Alberto Gamero se preparan para protagonizar otro vibrante duelo; esta vez, frente a Medellín el próximo jueves en el Atanasio Girardot.

Publicidad

David Ospina vive un presente inmejorable: sobrio, efectivo y el preferido de Genaro Gattuso