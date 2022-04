Fernando Uribe no se puso con rodeos: respondió a los rumores sobre su posible salida de Junior

"Que me estaban buscando equipo, lo escucho hasta ahora. Ninguno en el club se me ha acercado y, para mí, no existe esa posibilidad y más porque sé lo que puedo entregar y la manera como me entreno, y el profesionalismo que demuestro", con esas palabras, Fernando Uribe puso punto final a los rumores.

Semanas atrás empezó a hablarse de la posibilidad de que saliera del Junior de Barranquilla, club al que llegó para la actual temporada, luego de haber brillado en Millonarios. Por eso, con el fin de aclarar la situación, el delantero habló respecto al tema en rueda de prensa.

"Lastimosamente, es la primera vez que me pasa esta seguidilla de lesiones, las cuales no me han permitido estar con todo el grupo, como esperaba, pero eso no quita que esté apoyando al grupo desde otra instancia, y así siempre lo voy a seguir haciendo", añadió el atacante.

Estas declaraciones se dieron justo después del partido frente a Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. "Tengo el deseo de retomar el buen ritmo, que me permita sentirme más cómodo en el terreno de juego y pueda seguir aportando mucho cuando el cuerpo técnico lo decida", sentenció.

Al 'baile' entró el director técnico, Juan Cruz Real, quien también hizo referencia a esa situación, justo después del triunfo 2-1 del 'tiburón', en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Recordemos que el juego de vuelta se llevará a cabo en la segunda semana de mayo.

"Quiero aclarar algo. Más allá de los rumores, lo más importante es lo que queremos nosotros. Tuve una conversación con Fernando y le dejé claro lo importante que es para nosotros; uno entiendo su preocupación por volver rápido y demás. Así como aclaré lo de Daniel Giraldo, lo hago ahora con Uribe", dijo el entrenador.

¿Cuándo juega Junior de Barranquilla en la Liga Betplay?

El próximo sábado 23 de abril, a las 8:10 de la noche, los 'tiburones' visitarán a Unión Magdalena, por la fecha número 17 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, en el estadio Sierra nevada.

¿Qué posición ocupa Junior de Barranquilla en la Liga Betplay?

Luego de 16 partidos disputados, el equipo dirigido por Juan Cruz Real se ubica en la quinta posición, con 26 puntos, y una diferencia de gol de +5.

