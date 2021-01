“Fernando Uribe tenía toda la intención de ir a Millonarios, pero no llegó a un acuerdo económico”

La llegada de Fernando Uribe a Millonarios quedó prácticamente descartada . Tras la movilización por redes sociales de los hinchas azules para tener de nuevo al atacante pereirano y las conversaciones entre las partes, no hubo un acuerdo.

“Sí, él tenía todas las intenciones de llegar a Millonarios. Tanto así que me pidió acercamientos, pero hace un momento me comentó que lamentablemente no pudo llegar a ningún acuerdo económico con el señor Gustavo Serpa (máximo accionista de Millonarios)”, le dijo este martes Luis Carlos Serrano, representante del futbolista, a ‘Blu Radio’, de ‘Blog Deportivo’.

El agente de jugadores dio más detalles de las conversaciones entre el cuadro ‘embajador’ y Fernando Uribe, afirmando que “él mismo se puso al frente de la negociación. Yo no estuve en la última reunión. Fue entre él y Gustavo Serpa. Solo me comentó que socializaron temas económicos, pero no pudieron llegar a un acuerdo lamentablemente”.

Para Serrano, la posibilidad de Millonarios quedó descartada y más porque “demos pasar dos opciones por todo este tema. Hasta el momento no ha llegado ninguna oferta formal del fútbol colombiano. Si llega, la analizaremos”.

De esta manera, su futuro en estos momentos estaría más cerca al balompié del exterior, más concretamente en Ecuador. “Lo de Barcelona no quedó descartado. Inicialmente pasaron una propuesta, que aceptamos y firmamos, pero el club bajo su presupuesto y cambiaron los términos. Sin embargo, pueden llegar sorpresas sobre ese tema. Se puede revivir”.

