Fichajes de América de Cali para la Liga del fútbol colombiano 2023

América de Cali fue otros de sus clubes que pocos recuerdos gratos tiene del 2022 luego de no 'cuajar' buenos réditos en materia deportiva. En el primer semestre no estuvo en la fiestas de los ocho y en la segunda parte del año fue último en el cuadrangular B. Por ende, las directivas encabezadas por el presidente Tulio Gómez se encargó de fichar seis jugadores que esperan darle un plus al conjunto vallecaucano.

Una vez los 'diablos rojos' culminaron su periplo en la liga 2022-II, el técnico Alexandre Guimaraes fue contundente en unas declaraciones sobre el futuro del equipo: "La plantilla actual es buena, pero requerimos de jugadores de calidad que marquen la diferencia en el último cuarto de cancha".

De esta manera, parecer ser que los dirigentes escucharon las solicitud del estratega de nacionalidad costarricense y brasilera. El gran fichaje corre por cuenta de Carlos Darwin Quintero, delantero tumaqueño con un brillante paso por el fútbol centro y norteamericano. Con 35 años, su última camiseta fue la Houston Dynamo y su llegada no fue difícil, puesto que el futbolista es hincha del equipo y desea vestir los colores 'escarlatas'.

Sin embargo, 'la mechita' no solo anunció esta importante pieza en ataque, ya que también se quedo con uno de los jugadores revelación del balompié de nuestro país: Cristian Barrios. El habilidoso extremo jugó cinco años (2017-2022) en Patriotas Boyacá, club en el cual anotó 19 goles y dio 9 asistencias en 123 juegos.

Otro atacante que incorporó América de Cali fue Andrés Sarmiento, jugador de 24 años con pasado en Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera, Atlético Bucaramanga y Vizela de Portugal.

Para sellar sus novedades en ataque, el argentino Facundo Suárez también se vistió de rojo. El delantero viene del futbol boliviano, donde marcó 20 goles en 47 partidos, número que llamaron la atención de los americanos.

En el mediocampo, los 'escarlatas se hicieron con los servicios de otro argentino: Franco Leys. El volante arribó procedente de Patronato de Paraná, no obstante también ha jugador en Colón de Santa Fe, Juventud Unida de Gualeguaychú, Sarmiento de Junín y Temperley.

Por último, también reforzaron la defensa con el canterano de Atlético Nacional, Brayan Córdoba. Zaguero que jugó el año pasado en Once Caldas y que demostró solidez en su trabajo a pesar de su corta edad (23).

Hasta el momento estos son los fichajes de un América de Cali que sigue trabajando en su sede, pero que hasta ahora no ha anunciado si disputará partidos de preparación antes de que inicie la liga 2023-I en próximo 25 de enero.