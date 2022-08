Fiesta en el Metropolitano, al ritmo de Carlos Bacca: Junior gustó y le ganó 4-2 a Medellín

Junior de Barranquilla pasó la página de lo ocurrido en el partido pasado, donde perdió 1-2 contra Once Caldas, justo en el marco de su cumpleaños y en el estadio Metropolitano, y levantó la cabeza de qué manera. Este sábado 13 de agosto, por la fecha 7 de la Liga II-2022 del fútbol colombiano, vencieron 4-2 a Independiente Medellín, como locales.

¿El responsable de esto? Carlos Bacca, quien, de hecho, fue elegido como la gran figura del encuentro. Y es que, otra vez, se lució en el terreno de juego. Técnica, dominio de balón, visión de juego, el delantero dio un verdadero recital. Fue a su ritmo que hicieron grandes cosas, hasta aportó un gol y dio una maravillosa asistencia sobre el remate de juego.

El marcador se abrió por intermedio de César Haydar, con un remate de media distancia, que se desvió en el camino y fue imposible de atajar por el guardamenta, Andrés Mosquera Marmolejo. Pero el 'tiburón' no se conformó con ello y siguió de largo: Walmer Pacheco y Carlos Bacca inflaron las redes para el 3-0 parcial; todo era fiesta en el 'Metro'.

El 'poderoso' intentó reaccionar y acortó diferencias, con un tanto de Jean Pineda. No obstante, los dirigidos por Juan Cruz Real no querían sorpresas ni complicarse la vida. Fue en ese momento, donde Bacca tocó un balón, de primera intención, y dejó, mano a mano, a Fernando Uribe, quien definió a la perfección y puso el 4-1, ya era goleada.

Eso sí, no todo fue 'color de rosa' en ese momento. Uribe no celebró su anotación, recordando que su madre María Elena Hincapié había fallecido días atrás. No obstante, en medio de esa emotiva escena, se lesionó y tuvo que salir en camilla, a la espera de que se emita un comunicado oficial sobre la gravedad de esa molestia física.

Todo parecía estar sentenciado, pero el DIM volvió a decir presente como para decorar más el marcador final. Al 94', fue Jorge Segura, quien anotó y decretó el 4-2 definitivo. Locura, celebración, alegría y fiesta en el estadio Metropolitano, en el que Junior de Barranquilla volvió a mostrar su buen fútbol, deleitando a sus hinchas.

Celebración del Junior de Barranquilla, tras un gol contra Independiente Medellín Cortesía de Dimayor

¿Cuándo juega Junior de Barranquilla en la Liga Betplay?

El próximo domingo 21 de agosto, a las 3:30 de la tarde, Junior de Barranquilla visitará al América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 8 de la Liga II-2022 del fútbol colombiano.

¿Cuándo juega Independiente Medellín en la Liga Betplay?

El próximo sábado 20 de agosto, a las 8:15 de la noche, por la fecha ocho de la Liga II-2022 del fútbol colombiano, Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe, en el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué posición ocupa Junior de Barranquilla en la Liga Betplay?

Con este triunfo, Junior de Barranquilla se ubica en la quinta posición, con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas.