Fortaleza, vuelta a la A: objetivos, sus verdaderos dueños, jugadores que se van y el proyecto 2024

El viernes en la noche, Fortaleza confirmó su ascenso a la Primera División del fútbol colombiano, al ser el campeón del Torneo de la Primera B y el mejor de la reclasificación, y después de este logro, Carlos Barato, presidente de esta institución bogotana, comenzó a delinear y a pensar en lo que será la temporada 2024.

En este sentido, Barato habló con Gol Caracol sobre el proyecto del equipo por parte de los dueños del club, de los jugadores que tienen prestados en otros equipos en Colombia y los planes que tienen para la conformación de la nómina para el año próximo.

Fortaleza aseguró su ascenso a la Primera División del Fútbol Colombiano. Foto: archivo particular

Bueno, profe sensaciones, impresiones, sentimientos después de lo logrado anoche...

"Un regocijo impresionante porque veníamos buscándolo año tras año, cada final de temporada volvíamos a evaluar, a revisar qué nos hacia falta, porque se nos fue por un punto, porque se nos fue por otras circunstancias. Siempre en esas retroalimentaciones buscábamos ir por algo más, y entonces ahora después de conseguirlo, después del 2018 que asumí este rol; este reto de la presidencia. Conseguirlo ahora en este 2023 es lo máximo, ya lo habíamos conseguido en el 2015 cuando yo estaba de entrenador, fue muy bello pero muy prematuro, fue una sorpresa".

¿Qué se piensa ahora para 2024 y esa vuelta a la A?

"Ya ahora, estamos con la estabilidad de un proyecto que hemos venido trabajando entre todos, Pacho Serrano está haciendo un trabajo impresionante que le admiro y lo quiero mucho; Johny Díaz en la agencia deportiva , Arango en la secretaría técnica, los 'profes' de las fuerzas básicas, la gente de la junta directiva; Lucas Jaramillo que nos acompaña desde hace muchos años, nos asesora, bueno mucha gente linda del fútbol. Entonces eso sentimos, estamos consiguiendo un logro que hemos trabajado entre todos, y cuando se consigue de esa manera, cada uno trabajando desde su área, con unos buenos sentimientos, haciendo comunidad; viendo el estadio lleno con mucha gente de Fortaleza, muchos hinchas 'miti miti' eso alegra y reconforta mucho".

¿'Profe' aunque sé que lo habló, quiénes son los dueños del popular 'Forta'?

"Fortaleza hizo un cambio accional hace pocos meses, todavía está en curso porque hay todavía unas transacciones por realizar de aquí a enero. Quedamos conformando un grupo funcionario grande, con diferentes participaciones, está 'Soccer United' una empresa 'gringa' que trajo Lucas Jaramillo, yo también conozco algunas personas de ahí y los invité desde 2018 que cogí la presidencia, invité a un grupito y ahora se suman otros más.

Uno de ellos se llama Sergio, le decimos 'Checho' Bart, que es una persona del fútbol, tenía el proyecto de 'La 25' en Medellín y se fueron a Miami a vivir hace un buen tiempo, siguen vinculados con fútbol, es una linda persona.

Fortaleza se aseguró lugar en la A el próximo 2024. Foto: archivo particular

Viene Checho, está Agustín, la familia Zambrano, Ernesto Zambrano, los de 'Credit S.A.S', bueno somos un grupito que compramos e hicimos una aplicación de una cláusula, que se llama la cláusula de preferencia, y estamos adquiriendo las acciones que tenía Jorge Moreno. Yo por ejemplo entregué una de las escuelas de formación que se llama Fortaleza CEIF, todos sus ingresos, más de mil jugadores allí, para cambiarla por acciones. Ya tenía otras acciones pequeñas antes y bueno ahí vamos sumando, somos todos gente del fútbol, empresarios, con ideas vanguardistas, ese es el grupo de accionarios de Fortaleza".

¿Qué va a pasar con jugadores destacados como Blanco, Morales que son de otros clubes?

"Estamos en conversaciones con los clubes, los que pertenecen, Blanco este de Rionegro, estuvimos hablando con Fernando, y me dice que el lo quiere de vuelta, pero ahí también viene la opinión del jugador, negociaciones. Nosotros queremos continuar con él y vamos a buscar hasta donde podamos para mantenerlo. Con Morales, igual, Eduardo me comentó que el 'profe' Peirano lo quiere de vuelta, pero bueno, estamos igual. Ojalá los podamos mantener, no va a ser fácil porque tenemos préstamo hasta diciembre de cada uno de ellos dos, pero vamos a buscarlo. Si no lo logramos, pues de todas formas ya está el 'scout' que tiene en carpeta algunos nombres para poder llegar a seguir dándole una continuidad al buen juego que muestra Fortaleza".

Para finalizar, la plantilla qué piensan, su proyecto es de jóvenes talentos...

"Continuar con lo que tenemos, que el equipo tiene jóvenes talentos, tiene un estilo, un modelo definido, entonces eso lo continuamos y lo reforzamos con jugadores en posiciones específicas que tengan el perfil, para nosotros no es necesario que sean jóvenes, tampoco de gran experiencia. Si vemos que tienen el perfil para el estilo y el modelo nuestro, bienvenidos son. Obviamente, buscamos encontrar los líderes como Pedro Franco, ahora como Leonardo Pico, ya un Daniel Rivera; que ya no es joven; ya tiene muchos partidos profesionales. Ese perfil de jugadores que nos ayuden a empujar al equipo, a liderarlo, no solo para jugar bien, sino para tener jerarquía, carácter, personalidad en los partidos fuertes e importantes, eso es lo que buscamos".