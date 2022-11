Francisco Da Costa, listo para llegar a Atlético Nacional: "Sentí que era un paso importante"

Francisco da Costa Aragão, está a punto de convertirse en el nuevo fichaje de Atlético Nacional. El delantero brasileño tiene 27 años y llega procedente del club boliviano Bolívar, con el cual disputó 40 partidos a lo largo del 2022 logrando anotar 24 goles y realizar 11 asistencias.

Da Costa habló para los medios de comunicación bolivianos minutos antes que partiera hacia Medellín, donde realizará las pruebas médicas pertinentes y firmará su contrato con la entidad ‘verdolaga’.

Publicidad

“Veremos qué pasa con el torneo, tenemos que volver con todas las ganas y la dignidad porque esta institución (Bolívar) y este grupo lo merece, estoy muy agradecido”, afirmó el futbolista, quien se mostró bastante agradecido con el cuadro paceño.

El atacante, de corto paso por el fútbol mexicano años atrás, definió su llegada al 'rey de copas' como una de las máximas pruebas en su carrera: "Yo soy muy de desafíos y creo que todo jugador tiene que buscar eso, sentí que era un paso importante y era algo beneficioso no solamente para mí sino también para el Bolívar".

"Me duele irme porque viví cosas bonitas acá y tengo más que amigos, siento que tengo una familia, pero en la vida a veces tienes que moverte para adelante y yo espero que no sea un adiós sino un hasta pronto, el día de mañana a este club lo voy a valorar con mucho cariño, me encariñe mucho con el Bolívar y con mis compañeros, somos una familia", comentó Da Costa visiblemente emocionado tras dejar el club donde era una de las máximas figuras.

El brasileño también aprovechó para enviarle un mensaje a los fanáticos del Bolivar, quienes extrañarán sus anotaciones después de un año de defender la casaca celeste.

Publicidad

"Al hincha celeste solamente le tengo palabras de agradecimiento por la manera que me recibieron acá, por la manera que me trataron, por los festejos que pudimos festejar en el estadio juntos, fue todo muy lindos”, concluyó.

o Francisco da Costa: “Llegar a @nacionaloficial es un nuevo desafío, es un paso importante, todo jugador debe buscar eso”, declaró el delantero

👇🇧🇴➡️🇨🇴



🎥 FutbolMania pic.twitter.com/9RQ7JI2IkQ — Gimena Marlene Osorio Benitez (@gimena_marlene) November 9, 2022

¿En cuáles equipos ha jugado Francisco da Costa Aragão?

El delantero nacido en Taquiari, Brasil, ha vestido las camisetas de Athletico Paranaense, Internacional de Lages, Tombense, Operário Ferroviário, Esporte Clube São José, Inter Playa del Carmen, Venados FC, Atlante, Querétaro, Sol de América y finalmente Bolívar, club en el cual milita hasta la fecha.

Publicidad

¿Cuáles son las estadísticas de Francisco Da Costa Aragão?

El atacante ha participado en 165 partidos en su carrera, de los cuales en 108 ha sido inicialista; de igual manera, ha sido el autor de 65 tantos y ha aportado 25 asistencias.