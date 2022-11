George Saunders, el británico que después de siete años se va del Envigado

Aunque la Liga II-2022 del fútbol colombiano no ha terminado en su totalidad y aún no conocemos al campeón del segundo semestre, ya que se están disputando los cuadrangulares, cada uno de los clubes que no clasificaron a esta fase definitiva, ya empieza a tomar cartas en el asunto de cara al próximo año, como fue el caso de Envigado , que anunció la salida de varios jugadores.

Este viernes 11 de noviembre, se dio a conocer un comunicado oficial, emitido en las redes sociales y página web oficial del cuadro antioqueño, confirmando que un total de nueve futbolistas dirán adiós a la institución y no seguirán para el 2023. Allí, llamó la atención de un nombre en particular y fue el caso de George Saunders, mediocampista británico, quien hizo historia en el equipo.

Publicidad

Nacido el 10 de 1989, en Londres, Inglaterra, vistió las camisetas del Villarreal B, Levante B y Eldense, en el fútbol español. Posteriormente, dio el salto a Colombia. América de Cali fue el primero en poner los ojos en él y lo fichó en 2013, disputando un total de 15 partidos. Sin embargo, vivió más experiencias en nuestro país, como el caso de Fortaleza, entre 2013 y 2014, con 34 juegos.

Y faltaba más. Unión Magdalena se la jugó por el británico y llegó a las filas del conjunto samario en 2014. No obstante, no encotró su espacio y arribó a las toldas de Patriotas, en 2015. Hasta que se dio un fuerte vínculo, cuando Envigado tomó la decisión de contratarlo, creando una relación que duró varios años y dio frutos más que importantes, convirtiéndose en uno de los líderes.

Con más experiencia, George Saunders se unió al club antioqueño a finales de 2015, desde entonces no había vestido ninguna otra camiseta, siendo fiel a esta institución y llegando a ser uno de los capitanes. Referente, guía y apoyo para los más jóvenes, eso fue en estos años. Pero todo tiene su final y este capítulo culminó este viernes 11 de noviembre, por cumplimiento de contrato.

Envigado. Crédito: DIMAYOR DIMAYOR

Cabe aclarar que además del volante extranjero, que recién había conseguido la nacionalidad colombiana, también informaron que "el club agradece su compromiso y profesionalismo al defender los colores de la Cantera de Héroes y les desea lo mejor en sus carreras". Por último, explicaron y dieron a conocer las razones por las que cada uno de estos jugadores no seguirá en Envigado:



Diego Rodríguez – terminación de contrato por mutuo acuerdo.

Juan Daniel Tegüé – terminación de contrato por mutuo acuerdo.

Jesús Hernández – cumplimiento de contrato.

Francisco Báez – cumplimiento de contrato.

Yadir Meneses – cumplimiento de contrato.

Santiago Londoño – cumplimiento de contrato.

George Saunders – cumplimiento de contrato.

Luis Esteban García – cumplimiento de contrato.

Andrés Jiménez Aranzazu – cumplimiento de contrato.