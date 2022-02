Germán Cano: “No hay dinero que me pongan para ir a otro club en Colombia, que no sea Medellín”

Germán Cano se encuentra en Bogotá, listo para el partido contra Millonarios, por Copa Libertadores. El actual futbolista de Fluminense, en una entrevista, este lunes, habló una vez más de su amor al Independiente Medellín.

El delantero argentino habló en el canal de YouTube ‘Pelota Caliente’, y se refirió a lo que significa el DIM para su vida profesional y familiar.

“Yo sé que mi familia es feliz en Medellín, yo soy feliz en Medellín, para nosotros el pueblo paisa representa muchas cosas que nos tiene lindos recuerdos y si más adelante se da la posibilidad de volver y terminar mi carrera seria el broche de oro para consagrarme, porque lo sueño”, afirmó de entrada.

Además, Cano se refirió a las ofertas millonarias que ha rechazado en el fútbol colombiano, todo por serle fiel a los hinchas y al club ‘poderoso’.

“Siempre digo que la palabra vale más que cualquier otra cosa, no tiene precio, es la realidad y lo sigo manteniendo, el día que vuelva a Colombia va a ser a Independiente Medellín, no hay dinero que me pongan en frente mío para ir a otro club”; aseveró el goleador.

¿Cuándo juega Germán Cano contra Millonarios?

Este martes, en el estadio El Campín, se disputará el partido de ida de la segunda ronda previa de la Copa Libertadores 2022, a las 7:30 p.m. (hora colombiana).