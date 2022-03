Giovanni Moreno puso la cara sobre su rendimiento: "Me apresuré a estar con el equipo y se notó"

Atlético Nacional volvió a sumar otra victoria en el campeonato colombiano; el cuadro antioqueño derrotó 3-1 a Jaguares, en el estadio Girardot, en un duelo en el cual Giovanni Moreno tuvo participación en el 'rey de copas'.

Precisamente, el volante habló en rueda de prensa, en la tarde de este viernes, acerca de su rendimiento, tras las críticas que ha recibido desde su llegada al equipo 'verdolaga': "La idea es esa, poder estar bien para el equipo, para cuando me necesiten, para lo que se viene. Me apresuré mucho a estar con el equipo y se notó, pero tranquilo porque sé que a esto todavía le falta. Esto no es cómo empieza, sino cómo termina".

"Uno constantemente se tiene que adaptar a todo, uno va evolucionando. El fútbol constantemente va evolucionando, pidiendo otras cosas y la idea como jugador es esa. Poder entrenarse para los cambios que se vienen y la idea de juego del entrenador", afirmó.

El #70 de los 'paisas' también se refirió a lo que será el duelo frente a Deportivo Cali: "Cali no está haciendo un buen torneo, pero no se puede olvidar que es el campeón de la liga y eso lo hace ser un rival fuerte. Es un equipo difícil y creo que va a ser otro clásico", concluyó.

¿Cuándo es el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali?

El duelo entre 'azucareros' y 'verdolagas' se disputará el próximo lunes 21 de marzo, en el estadio Deportivo Cali, desde las 6:10 PM.