Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios: "Apreciamos a la hinchada, es nuestro mayor activo"

Desde primeras horas del día se viene adelantando la Asamblea de socios de Millonarios, con la presencia de Enrique Camacho, presidente, y de Gustavo Serpa, máximo accionista de la sociedad 'Azul y Blanco', quienes explicaron algunos temas relevantes de la institución.

Y precisamente, Serpa contestó algunos interrogantes de parte de los participantes en dicha reunión de accionistas.

"Acá apreciamos a la hinchada, entendemos que es nuestro mayor activo. Si algún funcionario hizo gestos ofensivo a nombre de la organización ofrezco disculpas a la hinchada", dijo Serpa en uno de los apartados.

El empresario también se refirió sobre la sensación de los seguidores de que no son tenidos en cuenta y que incluso hay trato despectivo en momentos coyunturales. Así comentó que "yo siempre he salido a dar la clara por la organización, a defender la organización. Jamás hemos intentado ofender a la hinchada, yo he sido blanco de toda clase de ofensas e improperios y nunca he respondido a ellos".

Aunque de la mano de Alberto Gamero el proyecto deportivo ha tenido figuración, con el subcampeonato de las Liga I 2021 del fútbol colombiano; también se ha reclamado un gran logro.

"Los objetivos deportivos son claros y han sido constantes, que no se hayan logrado ya es por otras razones. Millonarios tiene que ser campeón siempre. Nuestro objetivo fundamental por la esencia es ser campeones siempre. Nuestro objetivo adicional es jugar torneos internacionales porque nos da viabilidad económica. Habrá que también ganar un torneo internacional", precisó Serpa.

¿Cuándo juega Millonarios en la Liga Betplay?

Millonarios, que marcha líder de la Liga I 2022 del fútbol colombiano con 23 puntos, recibirá a Once Caldas, este viernes 18 de marzo en la cancha de El Campín. Los azules vienen fortalecidos luego del triunfo 3-0 sobre Santa Fe, en el clásico de la ciudad de Bogotá

.