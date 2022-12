Harlen Castillo, el 'salvador' de Pereira contra Medellín: "Estoy hecho para los partidos difíciles"

Este domingo, Independiente Medellín recibió al Deportivo Pereira en la final de ida de la Liga II-2022 del fútbol colombiano. El duelo en el Atanasio Girardot terminó 1-1, gracias, en buena parte, a la estupenda actuación de Harlen Castillo. El arquero chocoano le dio vida al 'matecaña', que ahora tendrá la ventaja de la localía para conseguir su anhelada primera estrella.

Castillo tuvo una tarde-noche espectacular en la capital antioqueña. El guardavallas nacido en

Istmina, de 29 años,

le atajó un penalti a Andrés Cadavid al 71' y en la última del partido le atajó un extraordinario cabezazo a Luciano Pons.

"Doy un consejo, ya que estamos en la televisión, para todos los niños: esto es duro, primero que todo, ser futbolista no es fácil, sino cualquiera jugaba y ser arquero más, porque esto es de responsabilidad, esto es de jerarquía, de agallas, de tener temple dentro y fuera de la cancha, se saber que no te puedes equivocar. La vida creo que me premia. No fue fácil llegar al profesionalismo, todos conocen mi historia, no fue fácil llegar aquí donde estoy sentado; fue un sueño mío desde muy niño, con muy pocos recursos. Con esa fe que me caracteriza, con esa creencia en Dios, ese apoyo de mi familia y de los pocos que siempre estuvieron ahí conmigo, logré salir adelante, después de tantas cosas difíciles. Ahora soy muy fuerte mentalmente, cualquier cosa no me va a derribar, porque he tenido buenos técnicos, que siempre me han hablado y me han dado la confianza, estoy muy agradecido por eso, con Restrepo, Craviotto, Alexis. Agradecerle a la hinchada, la mayoría siempre me está alentando porque saben del compromiso que tengo para enfrentar este tipo de partido. Ha sido difícil en el Pereira, hemos peleado por ascender, después no descender, tenemos que ser fuertes para salir de esto. La hinchada siempre creyó, a pesar de no haber llegado a una final", expresó 'Chipi Chipi' en rueda de prensa.

El 'matecaña' recibirá al 'poderoso' este miércoles 7 de diciembre en el Hernán Ramírez Villegas, a partir de las 7:00 p.m., en el duelo definitivo para conocer al segundo campeón del 2022.

¿Qué más dijo Harlen Castillo, tras el empate con Medellín?

Sobre el estudio a Andrés Cadavid:

"Van 26 partidos, 27 con éste, él (Andrés Cadavid) había cobrado 4-5 penales. Eso es de repasar, sabiendo que cuando pasamos a la final contra Medellín, empezar a estudiarlos a todos, porque hoy también hubiera podido cobrar Díber Cambindo. Entonces con el entrenador de arqueros y el gestor de videos del equipo siempre nos sentamos 1-2 noches antes. Gracias a Dios tuvimos el tiempo para repasarlos a todos. Fue algo que intuí, porque al principio me le paré a mi derecha, insinuando que me iba a tirar para allá y en el momento que iba a cobrar me la jugué al otro lado. Gracias a Dios lo pude sacar y sacamos un empate valioso en la ciudad de Medellín".

Sobre su carácter y el impacto de Restrepo en el Pereira:

"Yo estoy hecho para los partidos difíciles, para cuando necesito realmente salir. Creo que el apoyo te da la mano, Leo y León están muy activos adelante y motivan para que los de atrás lo demos todo. Él (Restrepo) llegó al Pereira y cambió la forma de trabajar, cambió los hábitos, la forma en la que entrenamos. Eso es importante para un futbolista. Nos supo conocer y nos potenció. Él supo llegar a nosotros con su estudio y su trayectoria".