Harold Rivera, técnico de Santa Fe: “Iremos mejorando, pero hay cosas buenas para rescatar”

Santa Fe comenzó la liga del fútbol colombiano 2023-I, con un empate 2-2 contra Jaguares , en Montería, y tras el partido de este viernes Harold Rivera analizó lo que fue ese compromiso.

“Me parece que no supimos mantener el resultado, sobre todo cuando nos fuimos en ventaja las dos veces, no fuimos seguros en la tenencia de la pelota. Pero me gustaron las acciones de gol, las hemos trabajado, queremos que sea duradero, pero el rival también hizo por el partido, no es excusa pero la temperatura estaba bastante alta, la humedad también. Pero esto es partido a partido, iremos mejorando, cosas muy buenas para rescatar, esperemos seguir corrigiendo algunas situaciones y estar atentos en las jugadas de rebote”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, Rivera se refirió a la actuación del árbitro David Espinosa, quien para el estratega de Santa Fe, no le dio fluidez al juego en el estadio Jaraguay.

“Empezar el primer partido hablar de los árbitros, siempre hablamos que no se querrán equivocar, vemos la jugada del penalti y nos pareciera que no, quizás las imágenes dicen otra cosa cuando Neyder roza el pie del rival. Quizás también me parece que cortaba mucho el juego con algunas faltas que no eran, tanto para ellos como nosotros. Queríamos que el juego fuera fluido, pero bueno, son decisiones que toman los árbitros, después de culminado el partido es analizar lo que podemos hacer más adelante para que mejore el equipo”, agregó.

Acá más declaraciones de Harold Rivera:

*Está conociendo a sus dirigidos

“Nosotros trabajamos una idea de juego, me gusta tenwer la pelota, sostenga, haga mas alargada la tenencia de la pelota, por momentos no lo hicimos, pero es producto de trabajar y que se tomen confianza. Es un grupo nuevo, a excepción de Roa y Kelvin, pero estamos haciendo que se adapten a lo que queremos, pero el funcionamiento del equipo, en cuanto a ese primer tiempo, en generar las llegadas al arco rival”.

*La expulsión de Kelvin Osorio afectó

“Después de la expulsión nos toca sostener el resultado con un hombre menos, la temperatura, el desgaste de Wilson Morelo en el frente de ataque, tocó luchar mucho y eso nos iba debilitando”.

*La idea de juego se irá consolidando

“Queremos hacer cosas diferentes a la primera etapa acá en Santa Fe. Encontré un equipo con una estructura, que tenía una idea de juego, queremos aplicar la nuestra, hacer equipo no es fácil, llevamos 22 días de sesiones de entrenamiento. Toca seguir trabajando, repitiendo y así van teniendo la idea”.