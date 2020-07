“Hay que unirnos por el fútbol colombiano y no prestarnos para escándalos que nos hacen ver mal”

El tema del día en el fútbol colombiano va de la mano con la propuesta de algunos clubes de crear una nueva Liga. Además, de las polémicas declaraciones del máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, quien señaló de “equipos de garaje” a los elencos pequeños.

"Esto del fútbol colombiano no es de locuras, ni de creer que son los 'Mesías' y salvadores"

Por esa razón, algunos de los dirigentes se han manifestado reiteradamente en las últimas horas, como en el caso de José Fernando Salazar, quien charló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre el tema del día en el balompié de nuestro país.

Acá las declaraciones del máximo accionista de Águilas Doradas:

*La división entre dirigentes del fútbol colombiano

“Estoy bastante preocupado en el entendido de la desunión tan grande que hay en el fútbol colombiano, cuando deberíamos aprender de esta pandemia del mensaje que nos envía de estar unidos como gremio, de tomar decisiones como industria, al parecer esta propuesta es de una reunión de unos colegas”.

*Buscar la unión y no generar conflictos

“Yo aspiro que no se agranden las diferencias, que nosotros sepamos comprender que hay que tomar decisiones, que en algún momento pueden ser impopulares, que no van de la mano de los ideales, pero el propósito es salvar la industria del fútbol. Hay que unirnos y no prestarnos para este tema de escándalos y propuestas que nos ponen al escarnio como industria del fútbol, eso me duele, porque Águilas Doradas es un proyecto de muchos años, porque el fútbol sirve para formar a muchachos y niños, construirles un proyecto de vida. Infortunadamente no nos dejan bien parados los comentarios de uno y el otro y acabar con esa imagen que nos queda ante el pueblo colombiano y ante el mundo".

Eduardo Pimentel le contestó a Gustavo Serpa: "Es un paracaidista, que busca tapar su ineptitud"

*Candidatos a la presidencia de Dimayor

“Yo pienso que hoy el incendio que tenemos no se apaga así, pienso que hoy lo importante es tomar decisiones que nos permitan dar un paso hacia adelante, que busquemos soluciones conjuntas, y hoy infortunadamente la decisión más importante, que esperamos se tome, es que dé un pasto al costado el actual presidente. A mí me duele porque es mi amigo, no pretendemos ser disidencia sino generar puntos de opinión, hoy no es oportuno hablar de ningún candidato”.

*La respuesta a Gustavo Serpa

“No somos tan de garaje, hay equipos sumamente organizados que si bien hoy pueden estar en la B, los invitó a ver su sede, la de Tuluá con tecnología de punta; la de Huila; la que está terminando Patriotas; la que está haciendo Boyacá Chicó; la de La Equidad que es un portento y la de Águilas Doradas. Ese es un esfuerzo de los equipos jóvenes”.

*El presidente actual de la Dimayor

“Lo peor que nos puede pasar como seres humanos es dejarnos llevar por la prepotencia, arrogancia y creernos que somos los dueños de la verdad absoluta. Yo no veo al presidente de la Dimayor como un trofeo, que deban entregar algunos para satisfacer egos”.

"No se ve muy homogénea una Liga con Millonarios o Nacional jugando con Leones o Atlético"

*Su charla con Jorge Enrique Vélez

“Hice una llamada al presidente hace unos días para que diera un paso al costado, deseábamos alguien que nos representara a los 36, me he caracterizado por decir las cosas claras, hoy tengo desaprobación por mi amigo Jorge Enrique Vélez”.

*Christian Marrugo, a Águilas Doradas

“Siempre nosotros estuvimos dispuestos a invertir en el fútbol, se nos dijo que era un riesgo y podemos dar fe que sí era riesgoso, como puede sonar con grado de locura la incorporación de Marrugo. Seguimos apostándole a que la máquina del fútbol arranque, el fútbol ha tomado una determinación”.