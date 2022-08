Hector Fabio Báez: "con el partido de ayer calificaría el arbitraje como nefasto"

Luego de lo vivido en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, entre Nacional y Junior , el cual fue protagonizado por las malas decisiones del cuerpo arbitral. Desde el equipo 'tiburón' presentaron su inconformidad con lo sucedido.

Y es que este problema viene con antecedentes, debido al reprochable rendimiento de Jhon Hinestroza, quien por algunas polémicas de otros partidos y un pedido expreso del equipo 'currambero', el encargado de impartir justicia no le pitaba un compromiso al equipo barranquillero desde hace más de de tres años, en especifico fue desde el 27 de marzo de 2019 por Liga, en juego polémico contra Unión Magdalena.

No obstante, la Dimayor lo designó como el árbitro central para ese compromiso que definía el último de los semifinalistas de la copa de nuestro país.

De acuerdo con lo sucedido en el partido de este jueves, Hector Fabio Báez, gerente del Junior, habló con el programa 'Blog Deportivo' de Blu Radio, y demostró su inconformidad.

"Nosotros fuimos enfáticos en una comunicación una vez conocimos su designación, porque nosotros le demostramos a la comisión con videos y analisis de partidos, donde la conducción de esos juegos por parte del árbitro Hinestroza no fueron buenos. Siempre tuvo un arbitraje parcializado, o toma decisiones equivocadas en contra del Junior" abrió el integrante del 'tiburón'.

Y agregó "Conocíamos del nivel de Hinestroza que no es bueno y ayer lo demostró, no está para partidos de esta envergadura con equipos grandes y que se juegan pasos a instancias definitivas. Con el partido de ayer calificaría el arbitraje como nefasto, porque perjudica el espectáculo, perjudica a ambos clubes. Y ese tema de las designaciones es algo que debe mejorar, nosotros nos mantenemos en que es un árbitro que no da garantías para el desarrollo del juego".

Por último hizo saber que estarán esperando lo que dicen los informes arbitrales y volverá a pedir que John Hinestroza no vuelva a dirigir un partido del Junior. "Nosotros haremos la comunicación, esperaremos que dicen los informes arbitrales y el comisario de campo" concluyó Báez.