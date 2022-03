Héctor Hurtado: “Cuando se toman estas decisiones en Nacional traen cambios en los jugadores ”

Atlético Nacional se encuentra viviendo una semana de mucha turbulencia, después de lo que fue la derrota 3-1 contra Atlético Bucaramanga del domingo pasado, correspondiente a la novena jornada de la liga del fútbol colombiano, en el estadio Alfonso López.

En las primeras horas del martes, el cuadro antioqueño comunicó que Alejandro Restrepo no seguiría al mando del primer equipo, todo esto, previo al compromiso frente a Olimpia de Paraguay, este jueves en la vuelta de la fase II de la Copa Libertadores, donde el club guaraní se impuso 3-1 la semana pasada, en el Defensores del Chaco.

En Gol Caracol dialogamos con un referente del ‘rey de copas’, Héctor Hurtado, quien militó en el ‘verdolaga’ entre 2001 y 2005, siendo campeón del Torneo Apertura en su último año contra Independiente Santa Fe, club al que pasó posteriormente.

El tulueño, de 46 años, expresó el ambiente que se puede estar viviendo en Atlético Nacional incluyendo la flamante salida de Alejandro Restrepo. Además, tocó el tema de la serie contra Olimpia de Paraguay por Copa Libertadores, e hizo referencia al arquero Aldair Quintana, quien se volvió a ver implicado en una anotación en suelo bumangués.

¿Cómo analiza el compromiso entre Atlético Nacional y Olimpia de Paraguay, en el Atanasio Girardot?

“Es un partido donde yo creo que lo más importante es que Nacional no juegue con la emoción sino con la razón. Sabemos que las emociones van a estar un poco alteradas por todo lo que está viviendo el equipo en estos momentos. Necesita trabajar el partido desde el primer minuto, sabiendo que los clubes paraguayos son muy cerrados, muchas veces arman una línea de cinco en el fondo y un solo delantero arriba para sostener, pero hay que trabajar el juego con mucha paciencia, y las que tenga, debe convertirlas”.

¿Lo cogió por sorpresa la salida del entrenador Alejandro Restrepo?

“Son temas complejos. Todo lo que estaba cargando el hincha, me imagino el directivo, el cuerpo técnico, los jugadores. No estaban saliéndole las cosas al profe, y es un momento difícil para la junta, pero hay veces toca tomar decisiones, cuando se toman estas decisiones hay cambios en los jugadores y con eso no estoy diciendo que el culpable sea el técnico. Yo considero que los que jugamos al fútbol sabemos que, el jugador plasma lo que se trabaja en la semana”.

¿Cree que es muy larga la ventaja de 3-1 para remontar?

“Yo creo que en el Atanasio Girardot con el público se puede. A mí me tocó hasta con tres goles de diferencia, Nacional tiene buenos jugadores, de jerarquía, que saben y conocen el momento que se está viviendo. De nada sirve hacer un buen partido y estar a la altura sin goles, entonces es fundamental que concrete lo que se genere”.

¿Cómo ha visto el tema de Aldair Quintana y las críticas recibidas?

“Es difícil porque es un chico que quiere entrar al terreno de juego y hacer las cosas bien, sobre todo en una posición que es tan difícil. Es un joven que se ganó la posibilidad de estar en Atlético Nacional con su trabajo, pero lastimosamente no le están saliendo las cosas, y yo creo que como incentivo desde el cuerpo técnico, Aldair pueda estar en otro lugar y poder respirar un aire diferente para rescatarlo, del tema mental, y más con las redes sociales. Hay que pensar en la persona por encima del deportista, y esperemos que las personas que trabajan en el área social le ayuden y él se deje ayudar”.

¿Qué palpito tiene para el encuentro de este jueves?

“Yo creo que Nacional va a depender mucho de lo que haga en esos primeros 20 minutos, que le dé la sensación al hincha de estar haciendo un buen partido. Tranquilamente Nacional puede ganar 3-0, sin obviar lo que es el equipo paraguayo que no fue superior en la ida. La Copa Libertadores en mis tiempos era más fácil jugar de visitante, que hacerlo de local. Influyen mucho las emociones, tiene que haber movilidad, buscar espacios y todo eso va a hacer muy importante”.