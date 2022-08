Hernán Darío Herrera, tras derrotar al Bucaramanga: "Mi preocupación es que me remontaron un 2-0"

Este sábado, Atlético Nacional consiguió una trabajada victoria por 3-2 contra el Bucaramanga en el Atanasio Girardot, en un duelo válido por la novena fecha de la liga II-2022.

Hernán Darío Herrera valoró el trabajo de sus hombres, pero también elogió el esfuerzo y el ataque del equipo dirigido por Armando 'Piripi' Osma.

"Nosotros conocíamos a los jugadores que tiene el Bucaramanga. Uno no puede menospreciar a Dayro Moreno, Gustavo Torres, Sherman Cárdenas que jugaron bien. Defensivamente el equipo no se descuidó, toca valorar lo que hicieron ellos, que también tuvieron sus argumentos para atacarnos, yo no esperaba ese equipo tan ofensivo", señaló de entrada el estratega del 'verdolaga'.

Nacional empezó el partido con una presión alta y un poderío ofensivo notable, que le permitió adelantarse en el marcador con un cabezazo de Jefferson Duque, al minuto '25.

Daniel Mantilla puso el 2-0 al '32 y el Atanasio era una fiesta. Sin embargo, Dayro Moreno les interrumpió el festejo con un doblete, al 34' y al 56', e igualó el marcador. Por esta razón el 'Arriero' señaló que tendrán que mejorar la parte defensiva.

"Tenemos que seguir trabajando, no nos podemos quedar ahí. Nacional demostró que está retomando su nivel, esperamos seguir mejorando en defensa. Mi preocupación es que me remontaron un 2-0, pero el rival hizo muchos méritos para eso", agregó el entrenador antioqueño.

Andrés Felipe Román fue el héroe de la noche, pues a los 76' le 'reventó' el arco a Juan Camilo Chaverra y puso el 3-2 definitivo.

"Bucaramanga quiso atacarnos en los 10 primeros minutos de cada tiempo y nosotros nos confiamos un poco. Después el equipo se fue cogiendo confianza. Nos remontan un marcador 2-2 y de ahí Nacional viene con un gol de (Andrés) Román muy bonito", concluyó Herrera.

¿Qué más dijo Hernán Darío Herrera?

Sobre la lesión de Cristian Castro:

"Cristian Castro tiene el tobillo muy inflamado, pero el médico me dijo que lo podemos recuperar. Esperamos recuperarlo para el partido contra Envigado o contra el Medellín. Las variantes las tenemos, puedo poner a (Álvaro) Angulo o Danovis (Banguero) de central".