Hernán Darío Herrera: "Nacional me necesita y aprovecharé el momento, no es ninguna 'papa caliente'"

Atlético Nacional cuenta con nuevo técnico. Tras la salida de Alejandro Restrepo como timonel del equipo, Hernán Darío Herrera fue designado como DT encargado del cuadro antioqueño.

El 'Arriero' ya fue oficializado por el club y habló en rueda de prensa acerca de este nuevo reto, que ya había asumido en el 2018, cuando tuvo que ejercer el mismo papel tras la salida de Jorge Almirón.

"Para mí no es ninguna 'papa caliente' porque yo hago parte de una institución grande de Suramérica como Nacional. Yo estoy disponible para la institución, donde me necesiten; estaré presente", afirmó el estratega.

El ex futbolista, quien ya ha estado vinculado al 'Rey de copas' desde hace varios años, fue enfático sobre su compromiso con el plantel profesional: "Yo pertenezco a una institución, estoy disponible las 24 horas independiente de lo que me toque. La institución me necesita y voy a aprovechar este momento".

Sobre el duelo contra Olimpia del próximo jueves, el antioqueño se mostró comprometido con la clasificación, y también aprovechó para mandar un mensaje a la fanaticada 'verdolaga'. "Yo quiero que este partido se disfrute, que la hinchada disfrute y apoye. Esto no es de Hernán Darío Herrera, esto es de todos. El golpe se da ganando el partido, y ya lo que venga Dios proveerá", agregó el otrora futbolista.

"La diferencia de 2 goles contra Olimpia no es tan grande, pero hay que remontarla. Tenemos un equipo que está trabajando para ganarle a Olimpia en Medellín. Si tenemos el apoyo de la hinchada, sé que se puede remontar, tenemos con qué", concluyó Herrera.

¿Cuándo es el partido de Atlético Nacional, contra Olimpia, por Copa Libertadores?

El duelo entre el club colombiano y los paraguayos se disputará el próximo jueves 3 de marzo, desde las 7:30 PM, en el estadio Atanasio Girardot, por la fase previa de la Copa Libertadores de América.