Hernán Darío Herrera: "No tengo nada que reprocharle a Atlético Nacional, merecimos ganar"

Aunque todo era fiesta y alegría en el estadio Atansio Girardot, donde hubo un gran marco, por la celebración adelantada de los 75 años de Atlético Nacional, no todo fue como esperaban. Y es que hubo un sabor 'agridulce', ya que la victoria no se consiguió, al empatar 0-0 frenta a Once Caldas.

El partido tuvo pocas emociones en las áreas. De hecho, el gran protagonista no fue ni el 'verdolaga', ni el 'blanco blanco', sino el duro aguacero que cayó en Medellín. Frente a esto, el entrenador del equipo antioqueño, Hernán Darío Herrera, se pronunció en rueda de prensa post partido.

¿Qué no le gustó del juego?

"No tengo nada que reprocharle a nuestro equipo; no perdimos nunca el orden y estuvimos bien parados. Considero que el resultado, lo merecíamos ganar por lo que hicimos. Ahora, también hay que darle méritos al rival por cómo se paró dentro del terreno de juego. De eso no tengo nada que reprocharle a Nacional".

¿Cuáles son los puntos a trabajar?

"He buscado variantes y cosas para lo que viene. Álvaro Angulo me gusta como extremo y a veces lo puedo usar de lateral, traté de buscar por esa banda. Lo de Baldomero Perlaza voy a tratar de recuperarlo también, porque si veo el equipo hoy, lo vi un poco bajo en algunos jugadores y, por eso, hice esos cambios".

¿Qué méritos tiene el rival?

"Hay que también valorar el trabajo del Once Caldas porque vino a buscar su empate y lo consiguieron, pero lo intentamos, ya que llegamos en occho ocasiones de gol y hubo una posesión del 70% nuestro y 30% de ellos, eso significa que Nacional fue más, pero hay que darle méritos a ellos que se pararon bien y contrarrestaron lo de nosotros".

¿Le preocupa que los rivales, ahora, jueguen como Once Caldas?

"Eso será una constante de locales y visitantes. Los rivales respetan mucho a Nacional, entonces estamos preparados para todo, pero no estoy preocupado por el rendimiento del equipo. Creo que lo hicimos muy bien, solo que no pudimos anotar. Nos faltó concretar y más con esa estructura tan cerrada de Once Caldas."

¿Cómo se sintió con el arbitraje?

"Ustedes que ven el partido desde arriba, ¿cuántos minutos en realidad del juego fueron del segundo tiempo? Creo que 20 minutos no se jugaron. Así que, por eso, entré donde el árbitro y le dije que cómo me iba a dar tan solo cuatro minutos de adición, con todo el tiempo que hizo Once Caldas."