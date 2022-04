Hernán Darío Herrera tras derrota de Nacional: "No fue un buen partido, nos faltó juntarnos"

Atlético Nacional se vio sorprendido este domingo por Águilas Doradas, club con el que cayó 1-0 en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, por la jornada 16 de la Liga del Fútbol Colombiano. Luego del partido contra el cuadro ‘dorado’, el timonel del conjunto ‘verdolaga', Hernán Darío Herrera, dio sus impresiones de la derrota de los suyos.

“El partido de este domingo se dio para mirar a varios jugadores que están sin ritmo de competencia, tratamos de mirar para el futuro qué es lo que viene para nosotros. No fue un buen partido, tampoco es que el rival nos metió, vino un error de un penal y gana Águilas, el partido estuvo parejo y el que se equivocara era el que iba a hacer el gol”, comenzó diciendo de entrada en charla con los medios.

El estratega fue enfático en que en el compromiso contra Águilas a sus dirigidos les “faltó juego, nos faltó juntarnos, tener el balón, no lo tuvimos, no lo encontramos. Baldomero (Perlaza), Mejía y Jarlan (Barrera), no se juntaron, no tuvieron el balón, que es el fuerte de nosotros. Por eso, da para seguir mirando cosas para ver en el futuro que viene para nosotros”.

Herrera resaltó que Águilas Doradas no le permitió ejercer su juego dentro del campo y destacó la victoria de su rival de este domingo, por la Liga del fútbol colombiano.

“Nosotros estamos pensando en todos los frentes (Copa Colombia y cuadrangulares), la prioridad ahora darle fogueo a los que no tienen competencia. Encontramos a un rival que se paró bien, fue un equipo corto, que no nos dio oportunidad de desarrollar el juego de nosotros y hay que darles méritos por el triunfo”.

¿Cuántos puntos tiene Nacional en la Liga Betplay?

El conjunto 'verdolaga' tras 16 fechas disputadas en la Liga colombiana se ubica en la primera posición con 33 puntos. Su próximo rival será Once Caldas, en el Atanasio Girardot, por la fecha 17. Este compromiso iniciará a las 6:05 p.m., del sábado 23 de abril.