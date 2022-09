Hernán Torres, "dolido" pero ilusionado: "Toca seguir trabajando, luchando, buscando los puntos"

Este domindo, el Deportes Tolima sufrió una dura derrota por 1-3 con el Pereira en el Murillo Toro, que alejó aún más al equipo de Hernán Torres del grupo de los ocho favoritos en la liga II-2022. Los de Ibagué se 'estancaron' en el puesto 15 de la tabla, con 13 unidades a falta de seis fechas.

Torres no criticó el trabajo de sus dirigidos, de hecho afirmó que "están haciendo las cosas bien"; pero al mismo tiempo señaló que "el arco no ha sido dulce" con su equipo en este torneo.

"Lamentablemente no tuvimos un resultado positivo. Pienso que el equipo está haciendo las cosas bien, sabíamos cómo se paraba Pereira, cómo se iba a comportar, sus características y las figuras que monta. Los estabamos manjenado como queríamos, con la tenencia, con la posesión, con la intensidad. Convertimos el gol; nos empatan. Seguimos con la misma intensidad, se recomendó mucho el orden que tenemos que tener de ellos, porque eran mortíferos los contraataques, así llegó el segundo gol de ellos: un tiro libre, un contraataque, quedamos mal parados y la poste hubo una expuilsión de nuestro central. El equipo desgastó, tocó, luchó, trabajó y buscó por todos los medios el gol y la posibilidad de voltear el resultado. Yo no puedo desconocer el buen trabajo de los jugadores, lo buscamos, lo intentamos y no se pudo conseguir. Tuvimos opciones de hacer gol, no lo hicimos", señaló de entrada el timonel de los 'pijaos'.

Tolima está a nueve puntos del Medellín, que en este momento se encuentra en la octava posición. Por esta razón, no tiene margen de error de cara a los partidos restantes si planea clasificar a las finales del torneo colombiano.

"Toca seguir trabajando, seguir luchando, buscando los puntos que necesitamos, seguir sumando. Quedan seis fechas y no podemos dejar de sumar de local. Seguimos trabajando y luchando el fútbol es eso. Pensábamos ganar todo de local, pero así es el fútbol. Poner el pecho de frente", agregó el exentrenador de Millonarios.

¿Qué más dijo Hernán Torres?

Sobre la falta de gol:

"Cuando teníamos delanteros tampoco hacíamos goles. Y trabajamos mucho la parte ofensiva, el ataque, alternativas por afuera. Lamentablemente no se dio en este partido. Y así ha sido todos los partidos, con delanteros o sin delanteros definidos. Son rachas que uno tiene cuando no entra la pelota. Lamentablemente no ha sido dulce el arco con nosotros en este torneo, no estoy echándole la culpa a nadie. Se trabaja, se lucha, sé que el hincha está triste, nosotros no estamos contentos, satisfechos, felices. Vaya mire como está ese camerino parece un cementerio, todo el mundo con la cabeza agachada, algunos llorando. Estamos dolidos, estamos sentidos porque nuestra ilusión es estar en la fiesta del fútbol, en la final".