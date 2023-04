Hernán Torres le dio con todo a un periodista al finalizar la rueda de prensa del Deportes Tolima

En los torneos internacionales, Deportes Tolima es el único club colombiano que no ha debutado, sin embargo, este jueves espera llevarse una victoria sobre Puerto Cabello en Venezuela. Horas antes al partido, el técnico de los 'pijaos', Hernán Torres, habló en rueda de prensa, pero protagonizó un polémico momento: dejó el micrófono abierto y todo el mundo escuchó los descargos que hizo sobre un periodista.

"La responsabilidad es total, no solo en Copa Sudamericana sino en todos los campeonatos en los que participa. En el último tiempo que el equipo ha sido protagonista en los torneos, a excepción del anterior, eso demuestra el compromiso de este grupo humano", fueron las palabras del Torres sobre la conciencia la plantilla sobre lo que están jugando.

Luego, expresó va tener algunas variantes, pero que lo harán de la mejor manera frente a la escuadra venezolana. "El equipo que tenemos es bastante renovado y tiene todo el compromiso para jugar y cumplir en lo que tiene este equipo en su trayectoria", sentenció.

Por último, el estratega dejó en claro que el club tiene aspectos por mejorar, pero que "seguimos en nuestra idea, en nuestro trabajo táctico, llegará un momento en el que tengamos el tiempo para hacer los específicos y mejorar ese punto que necesitamos corregir sobre la finalización del fútbol que produce el equipo".

Hasta ese momento todo transcurrió con total normalidad, finalizaron las preguntas y el DT se dispuso a marcharse, sin embargo, dejó el micrófono abierto, no se percató y la emprendió contra el periodista de 'Ondas de Ibagué'.

"A ese de Ondas de Ibagué voy con toda a ese...”, dijo el DT. “¿Vio cómo lo mate? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol… ¿Lo maté o no lo maté con calidad?…", fue la manifestación que hizo Torres sobre el citado comunicador.

Esto del entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, es a todas luces vergonzoso. Así se refirió al periodista Iván Lozano (@IvanLDeportes), creyendo que nadie lo escuchaba. Todo mi apoyo al periodista que solo busca hacer su labor. pic.twitter.com/5jBjWPaPhv — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) April 6, 2023

De inmediato, los internautas que dieron cuenta del polémico suceso y lo hicieron viral en redes sociales, y no solo eso, criticaron fuertemente al director técnico por cómo se expresó sobre el periodista.

Y es que si bien el particular hecho se volvió tendencia en redes, hasta el momento ni Deportes Tolima ni Hernán Torres se han comunicado respecto a esto. Ahora solo queda esperar que el 'Vinotinto y Oro' saque un buen resultado en territorio venezolano y si posteriormente se pronuncia sobre lo acontecido en esta rueda de prensa.