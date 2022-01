Hernán Torres: “Medellín nos ganó en un rebote, fue un típico partido de inicio de temporada”

Deportes Tolima no tuvo el debut que quería y cayó el los minutos finales con una anotación de Felipe Pardo, que lo privó de llevarse un punto.

Hernán Torres reconoció las dificultades que tuvieron de cara al inicio del campeonato con varios lesionados, contagiados de covid-19, y otras cosas más.

“Estamos empezando recién, tuvimos solo dos semanas de trabajo, vinieron 12 jugadores nuevos, solo tres del plantel pasado jugaron, hemos tenido lesiones y jugadores contagiados. Somos conscientes que nos falta la velocidad, el fuego, la intensidad, la dinámica, los cambios de ritmo, es normal a estos inicios de trabajo. Medellín nos ganó en un rebote, no estamos desprestigiando el triunfo de ellos, fue un partido típico de inicio de temporada”, manifestó Torres.

En cuanto a la llegada de los nuevos refuerzos, no quiso ser específico en uno en especial: “Queda la sensación de tristeza y amargura por el resultado, tenemos un equipo para salir a jugar a cualquier parte del país. Nos faltan cosas, que se van dando con el tiempo y esperemos llegar pronto al nivel deseado”.

Por lo demás, salió tranquilo del máximo escenario de los antioqueños para lo que viene a futuro: “Me gustó el orden sin balón, cuando no teníamos la pelota. Sobre todo, en la parte de atrás muy aplicados tácticamente, con el 4-51, nunca nos cogieron largos. Nos faltó más en el ataque, no puedo decir que no me gustó el equipo, existieron cosas importantes, nunca regalamos nada ni quedamos mano a mano”.