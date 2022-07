Hernán Torres: "No es el momento de bajar los brazos, no es hora para rendirse"

Deportes Tolima empató 1-1 con Independiente Medellín en la primera fecha de la Liga del fútbol profesional colombiano, tras su estrepitosa eliminación de la Copa Libertadores, a manos de Flamengo.

El cuadro 'pijao', que ya no tendrá competencia internacional en lo que queda del año, se prepara para afrontar el rentado nacional y la Copa Colombia.

Para hablar de lo sucedido en los últimos días con el conjunto de Ibagué, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Hernán Torres, entrenador del equipo.

"Veo al equipo muy caído, tengo 12 lesionados. Estoy tratando de armar la nómina para jugar con el Cali, porque también se lesionaron Julián Quiñones y José Moya", afirmó el estratega sobre su grupo de dirigidos.

"Lamentablemente el calendario ha sido duro, hemos jugado cada dos días, con mucha intensidad. Gabriel Camargo contrató una nómina amplia para prever esta situación, pero la verdad ya se están agotando los recursos", añadió Torres acerca de la cantidad de partidos que ha tenido el Deportes Tolima.

"Este equipo ha sido muy fuerte en el aspecto mental, sobre todo después del partido en Brasil, donde fuimos golpeados por el resultado y no hicimos una presentación tan decorosa como estábamos acostumbrados a hacerlo. Por las rotaciones hemos aguantado, si no, nos hubiéramos toteado hace rato. Es la primera vez en 40 años que veo que un equipo no tenga un solo día de descanso, como nosotros", continuó diciendo el entrenador, haciendo referencia al estado de sus orientados y el duro calendario que han tenido.

"Pensé en renunciar al Tolima luego del partido de vuelta con Flamengo, pero me parece que no es el momento para bajar los brazos y rendirme", señaló Torres, sobre su sensación al ser goleado 7-1 por el cuadro brasileño.

"Ya se fue Alexander Domínguez, se despidió ayer del grupo. Se está hablando con Aldair Quintana, pero no se ha concretado", finalizó diciendo el director técnico del Deportes Tolima, hablando de la posición de arquero.