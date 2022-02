Hernán Torres: "Sumo la Superliga a mi hoja de vida; estoy contento, pero hay que ir por mucho más"

Deportes Tolima sigue dando pasos de gigante en el fútbol colombiano. Luego de haber sido campeón de la Liga I-2021 y de haber sido subcampeón de la Liga II-2021, este miércoles logró hacerse con el rótulo de campeón de la Supercopa, luego de vencer 1-0 al Deportivo Cali, en la vuelta, y 2-1 en el marcador global.

Frente a ello, el entrenador del 'pijao', Hernán Torres, quien cada vez deja una huella enorme en el equipo y la ciudad de sus amores, no ocultó su felicidad. Eso sí, también fue claro al decir que no hay tiempo para celebrar y, desde ya, piensa en el próximo reto que será enfrentar al Junior de Barranquilla, el sábado 26 de febrero.

¿Qué balance hace del partido?

"Quiero agradecerle a Dios, primeramente, tanto en los triunfos, como en las derrotas. Fue un partido táctico, contra un rival complicado. Ambos hicimos todo por lograr el título, por fortuna nos tocó a nosotros, controlamos bien al rival y fuimos fuertes en cada una de las líneas. Estos partidos se ganan con detalles; contento y satisfecho por haberlo conseguido."

¿Qué pasa por su mente, tras convertirse en el técnico más ganador de Tolima?

"Son procesos. Así como fui futbolista y lo viví, también lo he hecho como técnico. Sin embargo, la perseverancia, lucha y amor la profesión, me lleva a seguir trabajo. El éxito hay que renovarlo cada 24 horas y no ser conformistas. El fútbol es así. La madurez que se ha adquirido ha ayudado. Voy día a día, mejorando, aprendiendo, corrigiendo y ya son varios títulos."

¿Se pone a paz y salvo después de haber perdido una Superliga con Millonarios?

"No había sido campeón de la Superliga, por fortuna, ya lo conseguí, sumé otro título a mi hoja de vida; hoy lo conseguimos con el equipo de mi región y me siento orgulloso. Lo acabo de conseguir en la cancha donde me formé, que amo, que me abrió las puertas para debutar como arquero y donde ahora soy el director técnico. La verdad, muy contento."

¿Cuál es la clave de este Deportes Tolima?

"Es una satisfacción y alegría grande. Tenemos un grupo lleno de excelentes personas y grandes profesionales. Deportes Tolima muestra un trabajo colectivo y no individual. Todos tenemos claro lo que queremos y a cada uno le duele lo que le pase al otro, así que entre más podamos ayudar, mucho mejor y se están viendo los resultados."

¿Quién se le viene a la cabeza en este momento?

"Toda mi familia, que ha sufrido mucho por la carrera que tenemos los futbolistas; además, los amigos, la infancia, todo. Este estadio me vio crecer como futbolista y como técnico. Da nostalgia, pero de la buena. Ahora son los gozosos y antes eran los piadoso