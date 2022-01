Hernán Torres: “Volvimos a ser ese equipo dinámico y agresivo, vamos cristalizando la idea”

Deportes Tolima quería dejar atrás el debut amargo que tuvo en el Atanasio Girardot, donde perdió 1-0 contra Medellín, y en su segunda salida por la Liga I-2022 del fútbol colombiano, se quería reivindicar contra el equipo que perdió la final el semestre anterior: Deportivo Cali.

Hernán Torres, en rueda de prensa después del encuentro, destacó la labor hecha por su equipo, que se impuso 0-1, en el estadio de Palmaseca.

“Fue un partido intenso, tanto del Cali como del Tolima. Se jugó un buen partido, no creo que ellos hicieran un mal partido. Ángelo y los demás son importantes en su profundidad. Nuestro equipo se paró bien, en bloque, sin dar espacios, hicimos un gol y pudimos haber hecho más. Fue un partido de ‘toma y dame’ y dos equipos que querían ganar”, expresó.

El entrenador, de 60 años, sabe que el juego colectivo fue importante en la consecución de los tres puntos y no solamente una individualidad.

“Yohandry no solamente, Ibargüen, Miranda, Rangel, tuvieron cambios de ritmo. Fuimos rápidos, los laterales salieron al ataque, teníamos que ir soltando, vamos en esa etapa de aflojar y lo estamos haciendo en la competencia. No tengo ninguna queja, volvimos a ser ese equipo dinámico, agresivo, vamos cristalizando la idea”, sostuvo el estratega.

“Pienso que Rovira ha entrado bien, a complementarse con Ríos. Es agresivo, es ordenado, el que ponga va a cumplir y responder, su capacidad y contención han encajado bien en el equipo. Moya ha sido importante, ha tenido buenas presentaciones, juega por derecha y por izquierda. Quiñones y Moya hicieron un trabajo espectacular con Ángelo”, añadió.

Por su parte, el timonel del conjunto de la ciudad musical de Colombia, resaltó la intensidad que mantiene su equipo y no decae: “En la parte física no tengo problema en eso, tengo un gran preparador físico como Alejandro Guzmán. Me ha confirmado siempre la capacidad y el profesionalismo, este equipo nunca se cansa, siempre está con restos y hoy se vio la capacidad física, a pesar de solo 2 semanas de pretemporada”.