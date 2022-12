Hugo Gottardi: "Hoy es muy difícil que me siente a tomarme un café con Miguel Ángel Russo"

Este martes se conocieron algunas declaraciones del argentino Hugo Gottardi, un viejo conocido del fútbol colombiano, en las que se refirió al alejamiento que tuvo con el entrenador Miguel Ángel Russo, con quien trabajó durante muchos años y a quien tenía como uno de sus mejores amigos.

"A mí me alejaron. Me duela o no me duela, Miguel tiene derecho a armar su cuerpo técnico. Se terminó y él decidió cambiar. La amistad se rompe", expresó Gottardi, en una entrevista con 'Radio La Red'.

El profesional argentino fue contundente y por eso comentó además que "hoy es muy complicado que yo me siente a tomarme un café con Miguel Russo".

Cabe señalar que Hugo Gottardi tenían una relación personal y profesional de varias décadas. El exdelantero de Santa Fe se convirtió en el asistente técnico de Russo en todas sus experiencias en Argentina y fuera del país. Fue así como haciendo llave en Millonarios se coronaron campeones del fútbol colombiano en el segundo semestre de 2017.

Ahora, Miguel Russo es el actual entrenador de Boca Juniors, con el que recientemente ganó el título en el fútbol argentino. Y ya sin Gottardi al lado.