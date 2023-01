Hugo Rodallega habló claro: “Si fuera por plata estaría a millones de kilómetros de aquí”

Hugo Rodallega es uno de los flamantes refuerzos de Santa Fe para este 2023 . A pesar de tener más ofertas, el experimentado delantero se decidió por el equipo ‘cardenal’.

“Por la mente me pasaron muchas cosas, me llamó mucho la atención que fue sincero y directo el presidente, lo que podía y no podía, me gusta la gente así. Pensé mucho en la altura, han sido unos días difíciles de entrenamiento, pero poco a poco va pasando, ahí vamos dándole, pero siempre es complicando, porque fueron casi 18 años fuera del país”, contó de entrada el atacante.

Publicidad

Seguido a eso, Rodallega no quiso abarcar mucho en el tema de su no llegada al América de Cali, pero dejó una declaración clara y contundente.

“Es un placer y un gusto, ese tema de la plata, si fuera por plata estaría a millones de kilómetros de aquí. De Brasil, Turquía, me llamaron de Grecia otra vez, pero déjenme tranquilo por acá”, aseveró.

Acá más declaraciones de Hugo Rodallega en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Su llegada a Santa Fe

“Yo le dije al profe que tranquilo, que yo sufro con la altura, pero me gusta trabajar. Ya me integré en el grupo, desde el primer momento. Yo soy muy abierto, fresco, tienen un grupo espectacular, todo el mundo se lleva bien, y eso es importante para dar los pasos que nos proponemos. Hay que hacer una familia. Y trabajar, esto es de trabajo y de ponerle empeño”.

Publicidad

*Dónde le gusta jugar más en la cancha

“Yo le dije que soy 9 pero me gusta mucho ser referente, pivotear, jugar como media punta, ahí tenemos varias opciones”.

*Un consejo para los futbolistas de la Selección Colombia Sub-20

“Significa mucho, es una responsabilidad. Los muchachos deben ser consciente que están en el país y deben tener el apoyo. Ya se organizó y se ganó aquí, la apuesta debe ser extra y que les vaya muy bien, hay mucha expectativa”.

Publicidad

*El mensaje de Falcao tras su llegada a Santa Fe

“Si, me habló con Falcao, simplemente me deseó lo mejor, y que como siempre, que la rompiera que es lo que sabes hacer. Yo no se cuándo quiera volver por estos lados”.

*La frustrada llegada al América de Cali

“Se intentó por todos lados, pero internamente no se pudo”.

*Sus deseos para Jhon Jáder Durán en el fútbol de Inglaterra

“Yo le deseo todo el éxito del mundo, espero llegue y se adapte, la Premier League hay que disfrutarlo, es un nivel de juego, de cultura, que lo disfrute. Estoy triste porque quería verlo en la Selección es una pieza importante”.

*El tema Selección Colombia

“Déjame yo intento ayudar a Santa Fe, intento hacer unos golecitos y soy feliz junto a mi familia, dejemos ahí quieto el tema Selección. Lo digo porque tuve tantos momentos buenísimos. En Turquía fue el máximo goleador colombiano en Europa, y ni siquiera un llamado, ya no me jodan, ya déjeme jugar a mi fútbol”.