Hugo Rodallega: “Juan Carlos Osorio dijo que yo ya estaba en lo último de mi carrera”

En América de Cali la actualidad no es buena, no tiene un goleador, y mientras tanto Hugo Rodallega , quien estuvo muy cerca de llegar, anda brillando en el Bahía, de Brasil, pero, ¿por qué no se dio su fichaje por los rojos vallecaucanos?

En una entrevista para ‘Grueso Calibre’, el delantero colombiano explicó qué fue lo que pasó, si con Tulio Gómez estaba todo muy encaminado.

“No, jamás, si fuera mis últimos días de mi carrera, hubiese ido a jugar al Quindío y terminar todo el tema de jugar al fútbol profesional, quería ir al América por un tema personal, he sido hincha desde niño, al que crecí viendo, me llevaban al estadio, tenia uniformes y porque mi papá estuvo en una situación hasta antes de fallecer y quise cumplirle ese deseo, ese sueño. Hasta último momento intenté pero lamentablemente no se dieron por x o y motivo, pero sigo siendo hincha”, dijo de entrada.

Además, sobre la decisión que se tomó en el cuadro ‘escarlata’, Rodallega mencionó que todo pasó una decisión del técnico Juan Carlos Osorio.

“Tulio me dio a entender a mí que quien decidía era el profe Osorio, que cuando asumió el DT le hizo el pedido que iba a manejar el tema de contrataciones y fue quien dijo no a Hugo Rodallega. Lo dijo públicamente que yo ya estaba en lo último de mi carrera y no era el jugador que necesitaba. A lo mejor Tulio quizás quería, me mostró mucho cariño, pero a lo mejor también respetando las decisiones del entrenador”, finalizó.