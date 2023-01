Hugo Rodallega: "Jugaría en cualquier equipo que quiera contar con mis servicios"

Por estos días, los clubes colombianos se encuentran realizando trabajos de preparación en medio de su pretemporada para hacer una buena presentación en cada una de las competencias del 2023. Sin embargo, el rentado local inicia hasta el 25 de enero, y, por eso, los equipos todavía tienen un margen de tiempo para seguir sumando refuerzos a sus filas. Uno de los futbolistas que está libre y tiene deseo de jugar es Hugo Rodallega .

El balompié de nuestro país está viviendo una etapa poco habitual en la que múltiples jugadores que brillaron en el exterior regresan a Colombia para seguir su carrera dentro de los terrenos de juegos. Tales son los casos de Adrián Ramos que en 2020 volvió a ser 'escarlata' y Carlos Bacca el año pasado con el Junior.

Para el 2023 la dinámica no ha cambiado y varios equipos han anunciado a flamantes figuras. Darwin Quintero fichó por el América de Cali, Cristian Zapata por Atlético Nacional y Juan Fernando Quintero por el conjunto 'tiburón'.

Frente a este panorama de la vuelta de jugadores, apareció también Hugo Rodallega, delantero que supo brillar en Europa en equipos como Wigan, Fulham y Trabzonspor.

La última de aventura de 'Hugol' fue en el fútbol brasileño, donde defendió los colores del Bahía durante el 2021 y 2022. El experimentado atacante anotó 19 goles en 60 partidos con el mencionado club 'carioca'. Sin embargo, no fue renovada su vinculación y actualmente está sin equipo.

Rodallega se encuentra en Colombia y se habría ofrecido a jugar en el América de Cali, de inmediato las alarmas se encendieron, puesto que los 'diablos rojos' podrían tener un tridente en ataque de lujo: Ramos, Quintero y 'Hugol'.

Sin embargo, su fichaje no se dio, puesto que no era del gusto de la dirección técnica de la escuadra vallecaucana. Así lo confirmó el propio futbolista: "Buenas noches hincha 'escarlata' el profe Guimaraes bajo el dedo fue lo que me dijo el señor Tulio con quien tuve una conversación hace unas horas. De antemano les agradezco de todo corazón ese deseo de verme vestido de 'rojo' créanme hice hasta lo imposible por estar con ustedes".

Dicho esto, Rodallega sigue libre y recientemente expresó a través de las redes sociales que su mayor deseo es seguir vigente y jugar a la pelota. Así lo hizo saber en Twitter: "Jugaría en cualquier equipo que quiera contar con mis servicios".

— RODALLEGA⚽️#23 (@hugol1120) January 13, 2023

Ahora solo queda esperar, si alguno equipo de la liga del fútbol colombiano hace una oferta formal por uno de los jugadores colombianos más goleadores en el exterior.