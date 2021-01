Hugo Rodallega preguntó y Tulio Gómez respondió: “Empaque y venga al América a jugar Libertadores”

Los ‘coqueteos’ entre Hugo Rodallega y América de Cali no paran. Tras el público deseo del delantero de ponerse la camiseta escarlata, en los últimos días el máximo accionista del equipo vallecaucano, Tulio Gómez, también se ha pronunciado manifestando su deseo de poder contratarlo.

Sin embargo, el dirigente fue claro al respecto y aseguró en ‘Zona Libre de Humo’: "Rodallega nos viene amenazando hace rato, si de verdad quiere venir que me llame y me diga cuánto es lo que va sacrificar y que me traiga los documentos de libertad de los turcos y lo traemos de una".

Después de esto, el atacante de Denizlispor puso un trino en sus redes sociales que, si bien no tenía contexto alguno, muchos asociaron con las declaraciones de Tulio Gómez.

“¿Bueno y qué se supone que yo debo hacer?”, escribió Hugo Rodallega. Acto seguido, el máximo accionista del América le respondió: “Empaque maletas y venga con nosotros a jugar la Copa Libertadores”.

Empaque maletas y venga con nosotros a jugar la copa libertadores — tulioagomez (@tulioagomez) January 14, 2021

