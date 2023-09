Iago Falque habló del "gran susto" que se llevó en Cali, luego de que su camioneta fue baleada

Los últimos meses para el volante español Iago Falque, en la ciudad de Cali, no fueron los mejores; un atentado en contra de su vehículo y una grave lesión que lo alejó de las canchas. A raíz de eso, el pasado jueves 31 de agosto, el 'ibérico' tomó una certera decisión frente a su futuro deportivo con los 'escarlatas', luego de los hechos ocurridos en la sede de Cascajal donde su camioneta fue impactada por balas.

Falque decidió no continuar con el rojo vallecaucano tras el lamentable episodio y aseguró que la decisión la tomó pensando en la tranquilidad de su familia. Lo cierto es que varias semanas después del atentado que sufrió en la capital del Valle del Cauca, el español habló del tema para el medio de su país, el 'Relevo'.

"Fue una situación complicada y me llevé un susto grande. La primera noche estuve un poquito más nervioso, pero poco a poco he logrado relajarme. Yo estaba dentro de la ciudad deportiva cuando ocurrió el hecho y se escucharon como tres disparos. Cuando vinieron a avisarme de que le habían disparado a la parte de atrás de mi coche me asusté, lo primero que quería saber era que mi conductor estaba bien; te preocupas, porque mi hijo podría haber estado en el coche, él tiene 2 años y, si hubiera ido detrás, no estaríamos hablando de un susto, sino de algo mucho más grave", manifestó el volante sobre lo sucedido en la sede del América en Cascajal.

Falque, de 33 años, hace unas semanas ya había retornado a la 'Sucursal del Cielo' para finalizar su proceso de recuperación de su lesión y reintegrarse nuevamente al primer equipo, sin embargo, con el ataque vandálico sufrido, al final cambió de planes y tomó la decisión de no continuar. Manifestó que le hubiese gustado seguir en el 'escarlata' y agradeció al club por la compresión que tuvieron con respecto a su decisión que la calificó de "muy personal".

"Al principio sí tenía claro que quería volver, después, poco a poco, me fue dando un poco más de tristeza. Estaba muy contento, adaptado, la gente me quería mucho y tenía una gran relación con el club. Mi contrato se acababa en diciembre, pero seguramente hubiese renovado y continuado allí. Han sido muy comprensivos, ellos querían que me quedara, pero entendían la situación que estábamos viviendo tanto mi familia como yo; fue una decisión mía", expresó Falque.

Finalmente, el futbolista español habló de lo que viene para su vida deportiva, asegurando que quiere esperar un momento luego de todo lo que tuvo que pasar en Cali.

"Tengo que valorar. Todo esto ha llegado en un momento complicado, cuando vuelvo de una fractura de tibia que me había tenido varios meses parado. Así los equipos tienen más miedo, son un poco más observadores. Tendría que valorar, dependiendo de si hay algo que realmente me ilusiona y si encuentro algo que me motive; dependerá básicamente de eso", concluyó Iago Falque.

Esto fue lo que dijo Falque en sus redes sociales para despedirse del América:

"Difícil encontrar las palabras. Seguramente esta no es la despedida que esperaba y creo que nuestros caminos se separan demasiado pronto. Vosotros que me conocéis, sabéis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente, pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión, creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia", indicó el jugador de 33 años en su cuenta de Instagram.