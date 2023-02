Jackson Martínez y su drama que sigue en el DIM: "El dolor vive conmigo"

Desde hace ya varias semanas el atacante Jackson Martínez viene entrenando con el plantel profesional de Independiente Medellín, el equipo que lo vio nacer y crecer en el fútbol profesional de nuestro país. Luego de un tiempo alejado de los terrenos de juego, el experimentado futbolista decidió ponerse a prueba, con el aval de los directivos, del técnico David González y de inmediato generando ilusión entre los hinchas.

A sus 36 años y luego de una extensa carrera deportiva, al chocoano le ha tocado hacerle frente a una serie de dolencias físicas por lesiones que se volvieron crónicas y que fueron las que terminaron frenando sus aspiraciones en los terrenos de juego. Así fue como en el 2020 terminó su contrato con Portimonense, de Portugal, y desde entonces no juega.

Por esa razón volver siempre le ha costado, pese a estar en un entorno favorable, con algunos de sus viejos compañeros del DIM, en el país y gozando incluso del respeto de los actuales integrantes de la nómina del tradicional equipo antioqueño.

"Lo que voy a pensar es en dar lo mejor en la cancha. No puedo decir que voy a jugar 20 o 30 minutos porque eso no está en mi mente. La gente no sabe lo que he invertido en mi recuperación y de ahí ha venido mi motivación para volver", afirmó Martínez en diálogo con 'Radio Múnera', sobre su situación actual de salud, que no le permite estar al 100 por ciento del rendimiento que se le conoció durante muchos años en el fútbol internacional y la Selección Colombia.

Seguido a eso, Jackson es consciente que no tiene nada asegurado con el Medellín, pero espera poder aportar desde donde pueda, para que el DIM sea protagonista en este semestre de la liga del fútbol colombiano 2023-I.

"Yo estoy haciendo lo posible para que eso se dé y en estos próximos días quedará decidido. He logrado entrenar, pero la limitación que yo tengo no me deja hacer lo mismo de antes. Ha sido importante para mí venir y aceptar entrenar dos semanas sin contrato. Puede que esa mejoría que yo he sentido no sea suficiente para el proyecto porque el dolor vive conmigo", finalizó el experimentado futbolista colombiano.

La música, la otra pasión de Jackson Martínez

Desde su última experiencia en el fútbol profesional, Jackson Martínez se dedicó a sus actividades personales y a estar con sus familiares. A la par, también comenzó a consolidar proyectos musicales en el género góspel. Incluso en las plataformas digitales, el popular 'Chachachá' apareció e hizo lanzamientos. Aún de este tema no se sabe qué camino seguirá.