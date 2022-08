James Rodríguez habló de Millonarios, Nacional y eligió al posible campeón del fútbol colombiano

Este miércoles 31 de agosto, James Rodríguez 'rompió' el silencio. En una entrevista con 'El Chiringuito TV', habló de todo, como su presente en Al-Rayyan, la Selección Colombia, le hizo un guiño al Valencia CF, el Mundial de Qatar 2022 y hasta del fútbol colombiano. Y es que, uno que otro aficionado le preguntó que si, en algún momento, vendría a Atlético Nacional para ser parte del equipo.

"Es un equipo grande, pero es muy temprano para pensar en ir a Colombia; me gustaría más ayudar a mi país y ser entrenador o gestor de algo. En Colombia hay mucho talento, solo que se tiene que gestionar bien, tener personas serias y que quieran ayudar. A veces, se busca más el beneficio propio que el de los jugadores, mientras que no se cambie eso, no se va a avanzar", afirmó.

Pero no fue el único tema que tocó con relación a lo que se vive en la Liga de nuestro país. Lo 'pusieron contra las cuerdas' y quisieron que se la jugara, al preguntarle sobre el posible campeón de este segundo semestre. Lejos de ponerse con rodeos, el mediocampista se comprometió y dio sus argumentos por los cuales eligió a uno de los equipos de Bogotá, concretamente a Millonarios.

"El campeón de la Liga colombiana puede ser Millonarios, juegan bien al fútbol y tienen un buen entrenador. Ahora, ya no veo tanto la pelota, sino cómo están parados y es un equipo que está bien armado. Por ahora, en el presente me la juego por Millonarios, pero hay que esperar; es muy pronto para decir un campeón, pero Millonarios es el mejor equipo ahora", sentenció el '10'.

Macalister Silva con Millonarios FC Dimayor