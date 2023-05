Jefersson Martínez: "La única opción es seguir adelante, levantar la cabeza y continuar peleando"

Junior de Barranquilla se impuso 0-2 al Atlético Huila en el estadio Guillermo Plazas Alcid en la última jornada del 'todos contra todos' de la Liga del fútbol colombiano en este primer semestre del 2023. Pese al resultado, los dirigidos por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez no pudieron conseguir el objetivo de clasificar a los cuadrangulares finales ya que se ubicaron en la novena casilla con 28 puntos. Tras esto, Jefersson Martínez, arquero del 'tiburón' dejó un mensaje en las redes sociales.

Martínez quien custodió el pórtico del equipo 'currambero' en las últimas jornadas de la Liga I-2023, escribió en su plataforma oficial de Twitter que la "única opción es seguir adelante", luego de no conseguir el objetivo de pelear por la estrella de este inicio del 2023.

Igualmente continuó en su 'post' en la famosa red del pajarito azul que deberán "levantar la cabeza y seguir peleando". Su mensaje lo acompañó de una fotografía en un juego con el Junior de Barranquilla y una serie de emoticones en los que resaltan la gratitud, unos guantes y un balón.

Esta la publicación de Jefersson Martínez en sus redes sociales:

¡La única opción es seguir adelante!

Hay que levantar la cabeza y seguir peleando 🙏🏾🧤⚽️ pic.twitter.com/iW02QDp1z9 — Jefersson Martinez (@jmvalverde30) May 18, 2023

Y es que los de la capital del Atlántico quedó en el noveno lugar a un sólo punto del octavo que fue Independiente Medellín. En las toldas del Junior hubo esperanza hasta el final de lograr su objetivo pero no pudieron darle la alegría a su fiel hinchada, que en esta primera parte del año en curso acompañó de buena manera al plantel en el estadio Metropolitano.

Otras declaraciones de los futbolistas del Junior:

Por su parte, Vladimir Hernández quien fue el autor del primer gol contra el Huila en el Plazas Alcid también dio su opinión del partido y de lo frustrante que fue tras no conseguir su cupo entre los mejores ocho del torneo colombiano.

"Estábamos con la ilusión de poder clasificar, hasta último momento lo dimos todo. Se ganó contra un rival que pelea por no descender, que necesitaba puntos. En el primer tiempo jugaron muy bien ellos, tuvieron llegadas, pero sacamos el resultado. No sé si llamarlo fracaso, porque obviamente el objetivo desde el primer día es clasificar. Tuvimos la Copa Sudamericana y quedamos afuera. Fue un semestre difícil. Ninguno de nosotros se levanta para ir a entrenar y fracasar en la vida. Teníamos objetivos, no se pudo. Hay que pedirle disculpas a la hinchada y trabajar, porque el otro semestre está cerca", dijo el popular 'Vlacho' en declaraciones a la prensa.