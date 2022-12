Jefferson Martínez: "En Millonarios dicen que no soy de allá, en Envigado dicen que tampoco soy de allá"

Este lunes, Jefferson Martínez señaló en el programa 'Blog Deportivo, de 'Blu Radio', que ante el inconveniente que tiene con ambos clubes, la oportunidad más viable de cara a futuro, es ser agente libre

Luego de terminar su contrato con Millonarios, el arquero antioqueño viajó el pasado 28 de junio a Sabaneta y, ahora hace labores de práctica con un entrenador personalizado.

* Un enredo

“No estoy a cargo de nadie. Millonarios dice que ya no hago parte del club, Envigado dice lo mismo; por eso estamos tratando de solucionar estos problemas. Espero tenga unos ahorros para este tiempo”.

* Qué dice Envigado

“Existe una cláusula de compra obligatoria que firmamos las tres partes, Millonarios no quería que se renovara. Ahora el contrato no es válido por que las dos partes no están de acuerdo, entonces ya ahí viene un problema legal. Habrá que esperar porque el perjudicado soy yo”.

* Problemas con Millonarios

“Cuando se habla con la verdad no hay que tener problemas. Por lo menos, a mí no me han notificado nada de problemas, no hablé con el presidente de Millonarios”.

* El empresario

“No tenía empresario como venían diciendo, acabo de firmar apenas con Alex Ríos. La libertad es una de las posibilidades, entonces ahí hay que hablar para que yo quede libre”.

* Ofertas en el exterior

“Si claro, estoy abierto a ellas, en eso estamos; Dios no abandona, y entonces toca estar preparado y entrenando para estar en forma, por si llega una oferta”.