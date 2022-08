Jersson González, DT de Llaneros, desmiente acusaciones de Juan Nahs y Emanuel Casado

Llaneros de Villavicencio fue noticia en las últimas horas por unas acusaciones del delantero argentino Juan Nahs, quien en charla con www.golcaracol.com aseguró que estaba discriminado, que le debían dos meses de sueldo y que estaba aguantando hambre, junto a su esposa e hija.

Y sobre ese particular, este viernes habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el entrenador Jersson González, quien explicó lo que ha sucedido con Nahs y también con Emanuel Casado.

"Yo mismo hablé con esos jugadores y les dije que no los iba a tener en cuenta, porque yo traje mi grupo, no los conocía a ellos. Lo poco que vi cuando llegué, se me hizo que no eran acordes a lo que yo quería en el equipo", explicó González en primera instancia.

¿Es cierto que los dos argentinos están discriminados?

"En ningún momento les he cerrado las puertas para que ellos entrenen y les he dicho que me da tristeza verlos en esa situación. No es bueno que yo no los tenga en cuenta y que ellos sigan en el equipo. Yo no puedo estar pendiente de todas las personas que están en el club, yo me concentro en mi grupo de trabajo".

¿Y en cuánto al asunto de los sueldos Nahs y Casado están al día?

"Ellos están al día económicamente. Incluso, yo he tenido el atrevimiento de decirle al presidente (Juan Trujillo) que les pague a los jugadores y él hace la tarea. En cuestión de la salud, ellos tienen una medicina privada y eso le compete al bolsillo de cada uno".

¿Cómo es el día a día de estos futbolistas?

"No tengo ningún problema con ellos. Ellos hay días que van a entrenar y otros días no. Cuando vienen, se quedan en el departamento médico".

