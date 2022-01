Jhon Duque: "Desde un principio hubiera escogido estar acá en Nacional, estoy feliz"

El centrocampista Jhon Duque, anunciado hace unos días como nuevo jugador de Atlético Nacional, dio este viernes 7 de enero sus primeras palabras como 'verdolaga', en una rueda de prensa en la que también estuvo Alexander Mejía y Daniel Mantilla.

Como era de esperarse, varias preguntas fueron dirigidas a su paso por Millonarios, en donde era considerado como uno de los grandes referentes. Aunque dejó saber que está "agradecido" con el club bogotano, dejó un par de declaraciones que causaron debate en redes sociales.

*Su paso por Millonarios y el fútbol mexicano

“Primero que todo estoy muy agradecido con ese vínculo que creció a lo largo de los años con un rival directo de Nacional, pero por encima de todo estoy muy agradecido con el club que hoy me da la oportunidad de estar acá, de volver a mi país. Porque aprendí muchas cosas importantes en México y creo que fue un proceso de madurez, que me enseñó muchas cosas, y soñaba con volver a estar acá, cerca a mi familia, a las personas que me quieren".

*Su aporte al equipo

“Esto lo tomo como un reto inmenso, lo tomo con todo el orgullo, con toda la satisfacción de poder compartir con grandes referentes. Y yo creo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera, no ahorraré una sola gota de sudor por el club que hoy me está dando la oportunidad de jugar”

*Ilusionado con el plantel de Nacional

"Yo creo que la clave y lo que va a caracterizar este grupo, lo acaba de decir Alexander, y es sobre todo ese liderazgo que debe tener cada uno de nosotros dentro del terreno de juego, para ser proactivos, para aportar en cada una de nuestras fortalezas. Yo creo que John Duque es un jugador que le puede ofrecer mucho equilibrio, mucha marca e intensidad al juego. Seguramente es algo que le va a ayudar mucho al equipo, porque contamos con grandes jugadores, con muchas capacidades técnicas, goleadores. Tenemos una plantilla muy completa y, en ese orden de ideas, yo creo que aportar un granito de arena en marca y en equilibrio le va a ayudar mucho al equipo".

*La decisión de ir a Nacional y no volver a Millonarios

"A Millonarios le tengo agradecimiento. En los últimos días he recibido mensajes de personas que no les gustó mi llegada a Nacional, pero esas mismas personas son las personas que un día me apoyaron, que me hicieron hacer historia en Millonarios. Y la verdad es que hoy estoy inmensamente agradecido con Nacional. Escogí estar en Nacional porque es una institución grande, que siempre busca pelear títulos y, aunque no tuve acercamientos en Millonarios, esta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy feliz de estar hoy acá, tengo retos inmensos, y la verdad que desde un principio hubiera escogido estar acá, porque estando ya acá, estando compartiendo con cada uno de los compañeros, me doy cuenta de lo que es Nacional y lo que significa vestir esos colores”.