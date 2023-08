Jhon Solis y el 'dineral' que dejará a su escuela de formación, tras millonario pase a Europa

La venta de Jhon Solis al Girona de España, no solo ha generado gran alegría en el entorno del joven jugador y el mismo Atlético Nacional, sino que también para el presidente de Héctor Rojas, presidente de Racing de Guacarí, quien recibirá el 30% de los seis millones de dólares de la operación, por hacer el proceso de formación con el futbolista. Según lo confirmó el dirigente en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“Estoy contento, pero no lo veo de pronto como un baloto porque es algo que se ha trabajado, entonces para nosotros ha sido un proceso muy duro, pero gracias a Dios se ha logrado el objetivo. La verdad es un proceso de seis años que llevamos como club con Solis desde los nueve años y sumado a eso hemos sacado otros jugadores a nivel profesional que ha tenido también importancia y ese es el objetivo principal”, indicó inicialmente el presidente y también entrenador del equipo aficionado.

Sumado a eso, Héctor Rojas reveló las cualidades y características que encontró en el joven futbolista ‘verdolaga’, una vez inició su proceso formativo el Racing de Guacarí: “Desde pequeño Jhon Solis ha sido un pelado muy disciplinado, muy bien llevado por los papás. En el momento de hacer las participaciones competitivas él lo hacía de una forma muy seria y uno lo iba detallando y se daba cuenta que tenía características para llegar muy lejos, hoy en día lo estamos viendo a nivel de Europa”.

Jhon Solís, jugador de Atlético Nacional. Foto: AFP.

*Otras declaraciones:

Sus inicios...

“La verdad él trabajaba con nosotros, en ese momento tenía otro profesor, ya cuando pasó a la etapa competitiva le tocó conmigo y ahí lo hicimos a nivel departamentales y nacionales, la idea era participar a un nivel alto para que pongan a prueba sus condiciones, a medida que vamos compitiendo nos damos cuenta la calidad de jugador y entre esos sobresalió él”.

Un hombre maduro...

“La mayoría de lo que le ven a él como persona viene de casa, los papás son muy serios y centrados, muy metidos en el objetivo principal que era, de a cuarerdo a las capacidades del hijo, proyectarlo hacia lo que es hoy, más alla de lo que uno le inculca dentro del campo, eso es lo que se ven de él, una perona muy centrada”.

El dinero por su pase...

“Entre más grandes los clubes más difíciles, se lo he dejado al empresario, él se ha encargado de toda la gestión y el mismo papá del jugador, me mandan documentos, revisarlos y firmarlos. El primer documento me llegó hace muy poco, por celular”.