Jhonny Vásquez: “Este Pereira tiene un juego para soñar, para pelearle a cualquier equipo”

Jhonny Vásquez es la voz de la experiencia, del liderazgo y mucho más adentro y afuera de la cancha, en el plantel del Deportivo Pereira, siendo uno de los puntos más altos en la brillante campaña que tiene el elenco risaraldense.

En charla con GolCaracol.com, el oriundo de Santander de Quilichao destacó los puntos que han llevado al ‘matecaña’ a ser protagonista en los dos torneos.

Además, elogió el trabajo que viene realizando Alexis Márquez, y de paso mencionó que en las toldas del Pereira sueñan en grande, esta temporada.

¿Horas después, qué dicen de lograr el cupo a la final de Copa?

“Pienso que después de obtener el paso a la final queda una alegría, una emoción, pero también una responsabilidad muy grande, porque ya en unas horas tenemos un partido en Tunja, el viaje, luego a unos días, volvemos a jugar con Bucaramanga. La agenda es apretada, que no permite estar en esa ‘burbuja de alegría’, sino con una responsabilidad enorme, de poder entrar a los ocho en Liga, que seria algo bonito para la campaña que venimos haciendo”

¿En lo personal, como se siente en el Pereira?

“Me siento muy contento, bendecido de haber llegado al Deportivo Pereira, me siento feliz, emocionado de todo lo que he vivido desde el 2019, el ascenso, la permanencia el semestre pasado, no tengo ninguna duda que este año vamos a concretar uno de los mejores años para la institución, queremos el título, pero debemos seguir trabajando”.

¿Qué decir del técnico Alexis Márquez?

“Destaco mucho su nobleza, humildad, carácter para dirigir en el momento mas difícil, el semestre pasado, una persona estudiosa del fútbol y en su idea de juego ya ha consolidado mucho. Confía mucho en el grupo, en cada uno de nosotros, llegaron tres jugadores, a diferencia del semestre pasado, y en el terreno de juego nosotros colocamos nuestro talento para que el beneficiado sea el club y lo que el profe quiere. Que el profe siga creciendo y aprendiendo y que paso a paso vaya consolidando muchas cosas en su vida”.

¿Qué ha cambiado en el Pereira, para tener ahora ese nivel?

“La credibilidad que hemos mantenido sobre lo que el profe ha plasmado, ha sido importante, si el equipo sea el de la copa, o el de la liga, nómina corta y todo, pero la idea de juego es la misma”.

¿Para qué está este equipo, hay ambición?

“La verdad sí, primero creemos en el trabajo, trabajamos para conseguir objetivos y es un equipo con mucha experiencia, jugadores que han ganado tanto en lo local, algunos internacionalmente. Nosotros paso a paso hemos ido mostrando un excelente juego que nos da para soñar, para decir que estamos para pelearle a cualquier equipo, hemos hecho excelentes partidos a Junior, Millonarios, Nacional, o mostrando jerarquía con Quindío, que era muy importante, se vale soñar”.