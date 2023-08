John García, sobre el tema de Iago Falque: "Esperamos las autoridades tomen correctivos"

En una ‘caliente’ jornada para el entorno americano por la falta de resultados, reclamos de la hinchada ‘escarlata’ y hasta declaraciones al aire de todo el plantel para respaldar a Lucas González, también hubo tiempo para hablar sobre lo sucedido por Iago Falque. El encargado de hablar referente a lo sucedido con el español, fue John García.

Sin ‘pelos en la lengua’ y con micrófono en mano, este sábado el futbolista de 34 años se refirió a lo que es la actual situación del cuadro vallecaucano, dando tiempo también a lo que es el tema de Iago Falque, quien decidió viajar nuevamente a España, tras el acto vandálico al que fue sometido su coche, azotado por blanca arma, como reflejo de la inseguridad y tenso ambiente que se vive en la ciudad.

“Sobre lo que pasó con nuestro compañero, esperemos que las autoridades hagan su papel y hagan los correctivos y lleguen a un fondo sobre la investigación”, dijo de manera contundente John García, mientras estaba rodeado por todo el plantel del cuadro vallecaucano. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues, mientras la hinchada ‘escarlata’ se hacía sentir con gritos, reclamos y hasta bengalas en las afueras de la sede deportiva, el oriundo de La Ceja les envió un mensaje.

"¿Por qué deberíamos tener miedo cuando estamos haciendo un trabajo honesto? Yo no entiendo realmente, siento el dolor que siente un hincha porque nadie sufrió como personalmente sufrí el partido del miércoles, que lo que esté pasando nosotros no seamos capaces de resurgir de una situación de esto", complementó García.

Sumado a eso, John recalcó que, a pesar de ser uno de los jugadores cono pocos o nulos minutos en la presente campaña, respalda el trabajo de Lucas González y no entiende el proceder de los hinchas: “¿Por qué tendríamos que sentir temor? Uno entiende la pasión, el amor. Ellos viven por todo lo que pasa al rededor del América, y uno entiende que América no es Cali o el Valles, es mucho más allá de Colombia porque tiene hinchada en todo el mundo".

“Pero también tenemos que entender que es una profesión y así como en cualquier profesión hay errores, somos humanos, hay aciertos, hay campeones y seguimos siendo humanos", concluyó John García, jugador del América de Cali.

Y es que, frente a la constante presión por parte de todos los frentes en las últimas horas, el estadio Pascual Guerrero no será la excepción el domingo 27 de agosto, cuando la ‘mecha’ enfrente al Independiente Santa Fe por la octava jornada de la Liga II-2023. A pesar del respaldo de los jugadores y espera de un partido más, de no ganar contra los ‘cardenales’, Lucas González no seguiría más tiempo al mando del equipo vallecaucano.