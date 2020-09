Jhon Jairo Tréllez: "Marroquín me decía ‘negrito pueblerino', me enseñó el camino del fútbol"

En la mañana de este jueves el fútbol colombiano se vistió de luto. Luis Alfonso Marroquín, quien fuera técnico de la Selección Colombia Sub 20 en 1985, murió a los 72 años en Medellín.

Marroquín es conocido por llevar por primera vez a una selección juvenil a un mundial de la categoría, fue en 1985 en la Unión Soviética. En su paso por el combinado 'tricolor' tuvo la tarea de formar a los entonces juveniles René Higuita, Álvaro Núñez, Jairo Ampudia, James Rodríguez (padre de la actual figura de la Selección), Jhon Edison Castaño y Jhon Jairo Tréllez, entre otros.

El papá de James Rodríguez, René Higuita y JJ Tréllez, en foto de la Selección Colombia de Marroquín

De hecho, Tréllez fue uno de sus máximos pupilos y quien en reiteradas ocasiones ha hecho saber que Marroquín fue como un 'padre' para él en su carrera deportiva, por lo que hoy, y muy sorprendido por la muerte del extécnico, recordó con mucho sentimiento y alegría al encargado de llevarlo a una Selección Colombia por primera vez.

"Hoy es un día de luto nacional e internacional. Ha muerto para mi uno de los mejores técnicos que haya tenido en mi paso por el fútbol, el profesor Luis Alfonso Marroquín. Lo recuerdo mucho como persona y como jugador. Cuando llegué a Medellín, él fue la persona que me ayudó, me enseñó y me mostró del juego, y antes que eso, me enseñó la importancia de ser persona: la humildad. Me acuerdo de una frase que él tenía ‘Hay que ser humilde pero no huevón’", dijo 'La Turbina' para GolCaracol.com.

Marroquín llevó al combinado sub-20 a su primera cita orbital en 1985, gracias a una estupenda presentación en el torneo Sudamericano de Paraguay, en el que Colombia obtuvo el tercer lugar.

"Me acuerdo una vez llegando a Paraguay, cuando no daban un peso por las selecciones Colombia, ni siquiera teníamos patrocinadores. Me acuerdo que él recogió la plata y nos dijo ‘se las entregó en la final’. Fue un sueño porque por primera vez Colombia clasificó a un mundial. Nos tocó definir el cupo con uno de los huesos duros: Uruguay, y le ganamos 4-1", continuó el otrora figura de Nacional.

Murió Luis Alfonso Marroquín, técnico que promovió en la Selección Colombia juvenil a René Higuita

"Yo tenía 16 años en ese torneo y le dije que cuando termináramos, lo único que yo quería era una torta y un queso que nos daban en las mañanas. Y no fue mentira, terminó el torneo y eso fue lo que me llevó de regalo", recordó Tréllez, sobre la cercanía que tenía Marroquín con los jugadores.

'La Turbina' enfatizó que Marroquín fue el técnico que más incidió en su carrera deportiva y que fue la clave para pulir sus cualidades desde temprana edad y explotar en el fútbol rápidamente.

"Lo recuerdo con mucha alegría porque así él me decía ‘usted es un fútbol alegre y no me gusta cuando llega aburrido al camerino’ . Son infinidades de cosas que tengo para hablar de ‘el profe’, nunca me imaginé que se fuera tan rápido. Él me mostró el camino. No sabía que tenía tanta habilidad. Recuerdo que una vez me lesioné la pierna izquierda y me dijo que tenía que empezar a patear con la derecha, porque antes yo no lo hacía, y desde ahí empecé a hacerlo, gracias a sus consejos".

"Lo extrañé mucho cuando llegué a ser profesional porque fue de los técnicos que más me conoció. Sabía cuándo estaba triste, sabía de dónde venía. Siempre me decía ‘negrito pueblerino, hay tanta gente en tú pueblo que te quiere ver, al negro no le duele nada’ y así fue que jugué todo el Sudamericano con los dos tobillos lesionados. Esa fortaleza que él me daba, superaba cualquier dolor. Lo extraño como técnico, amigo y persona. Me enseñó hasta cómo sentarme en un comedor. Todo se lo debo en parte a él y a Dios", continuó Tréllez.

Sin embargo, el exdelantero de Atlético Nacional se lamentó que la Federación Colombiana de Fútbol no le haya hecho un merecido homenaje en vida, y aseguró que habló con algunos dirigentes para hacer eso posible y aunque le prometieron que lo iban a hacer, al final esa promesa nunca se cumplió.

"Siempre lo recuerdo mucho. Una vez intenté en Bogotá tener un acercamiento con la Federación y les pregunté que por qué lo tenían tan abandonado y alguien me dijo ‘Danos tiempo y vamos a tratar de hacer algo’. Ese algo nunca llegó, pero bueno, esa es la triste historia de los que hacemos historia en este país. Hay que vivirla".

"Que esto sirva para que los homenajes no se le hacen a las personas cuando ya mueren. Que la Federación Colombiana de Fútbol se acuerde de los que hicimos historia por el balompié colombiano, cuando no daban un peso y ni si quiera patrocinios de nada", concluyó Jhon Jairo Tréllez.