Jorge Luis Pinto, comprometido al cien: su idea de fundación para ayudar al Cúcuta Deportivo

La situación del Cúcuta Deportivo no es fácil, pero en las últimas semanas apareció un ‘salvador’, que es Jorge Luis Pinto .

La Selección Colombia y el blindaje defensivo: primero lo primero para enfrentar a Brasil

Este martes, en diálogo con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el estratega se refirió a la idea de fundación que tiene para ayudar y contó de talles del proceso que tiene el club ‘motilón’.

Acá las declaraciones de Jorge Luis Pinto:

*Su idea para ayudar al Cúcuta Deportivo

“Comprometidos con el futbol propiamente y con una plaza maravillosa y afición especial como la de Cúcuta, hemos creado una iniciativa de crear una fundación sin ánimo de lucro, sin ningún interés de protagonismo, sin querer que es el presidente o decir esto es mío, yo me lo llevo. Puede entrar el que sea y puede aportar su cuota normal para construir y ayudar a este proceso complejo del Cúcuta”

Publicidad

*La solución

“Por el momento dejar que el proceso de liquidación, que ya fue autorizado por la Superintendencia avance y tenga el derrotero que sea, yo he escuchado al señor liquidador y me parece positivo y con mucha objetividad para llevar este proceso, no para acabar con todo sino para arreglarlo y que en máximo dos años entregar una institución como el Cúcuta. Nuestra fundación es paralela, no tiene nada que ver con eso pero sí quiere aportar y ayudar el problema tanto económico, como organizativo. Estamos a la expectativa de lo que el liquidador promueva y lleve a cabo, seremos un ente paralelo que está dispuesto a ayudar, y poder volver a traer el fútbol a Cúcuta, que pueda ir la gente y crear una organización estable. Ese es el objetivo de esta fundación”.

James Rodríguez sobre venir a Selección Colombia: “Complicado por la cuarentena de diez días”

*Las vías que hay para salvar al Cúcuta

“Acá no solamente es un objetivo contable sino también el de manejo, buscar una solución objetiva, para todos, que aquí ninguno pierda. Yo tuve la oportunidad de hablar con José Cadena, ya porque el alcalde nos puso a 4 o 5 personas para ayudarle en este manejo. Una de esas es la vía de la fundación y otra la del diálogo. Me entrevisté con el presidente de la Dimayor y dialogamos sobre eso, también con Ernesto Lucena por chat, y ahí estamos mirando soluciones a ver qué es lo que mejor se encuentra”.

*La dificultad del proceso

Publicidad

“Está bien jodido el tema porque no se sabe cual es el camino, unos dicen que se lo entregaran a José Cadena, otros que el liquidador tiene todo claro, vamos a ver qué se desarrolla en estos días”

*Si piensa ser técnico del Cúcuta

“Por lo pronto no quiero ser técnico, porque dicen que estoy armando el puesto, yo sigo mi campo abierto, pero en el momento que podamos colaborar en temas de conversación”.