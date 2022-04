Jorge Luis Pinto recordó anécdotas de Freddy Rincón: “Jugaba él y diez más”

El exfutbolista Freddy Rincón lucha por su vida, luego de que en la madrugada de este lunes sufriera un grave accidente automovilístico. El primer parte médico de la clínica Imbanaco es que padece de un trauma craneoencefálico severo.

La salud del exjugador de la Selección Colombia tiene al país en vilo. Exjugadores, técnicos y futbolistas le han enviado los mejores deseos a Rincón. Uno de ellos es el profesor Jorge Luis Pinto, quien vio de cerca todo el proceso formativo del nacido en Buenaventura.

“Sabes cómo fue ese proceso, tú sabes de él y su historia de cuando salió de Buenaventura y todo su proceso de formación, no le fue fácil", comenzó diciendo de entrada Pinto, en charla con Javier Hernández Bonnet, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El extécnico de Millonarios recordó cómo fueron los inicios de Freddy en el fútbol, en el que ocupó varias posiciones. “Él jugó como centrodelantero, otro día lo puse como marcapunta, era muy habilidoso, manejaba bien las bandas", dijo.

Por otro lado recordó algunas de las anécdotas que tuvo con 'El Coloso', cuando se echó el equipo al hombro y alabó sus cualidades.

"En una reunión con el grupo de Santa Fe, allá en La Florida les dije de los objetivos de ese equipo. Y ahí era Freddy Rincón y y diez más, se quedaron todos en silencio cuando les dije eso", aseveró el DT como nota curiosa.

Pinto también detalló el cómo era Rincón cuando lo tuvo de asistente en el club ‘embajador’. Cuando le consultaron en la mesa qué tal era como técnico esto respondió:

“Freddy está empezando, él tiene mucho mundo futbolístico, pienso que es un gran consejero, los jugadores le tienen un gran aprecio, se le facilita la relación con ellos por su estampa, por su imagen. Tiene grandes ideas, porque como futbolista pues actuó en grandes clubes como Corinthians y el Real Madrid, él aún está empezando”.

De igual manera confía en que la salud de Rincón mejore, pues es una de las grandes figuras del fútbol colombiano y a nivel internacional dejó un gran legado. Sostuvo que se comunicó con su familia para saber más detalles de su estado de salud.

"Llamé primero al teléfono de él y no contestó nadie. Hablé con algunos jugadores, especialmente con Carabalí (Jamir) para que estuviera pendiente. Confiamos en que su salud mejore", finalizó Pinto Afanador.

También rememoró una charla que tuvo con el médico Gabriel Ochoa Uribe, de cuándo éste último le preguntó por algunos jugadores, incluyendo Rincón.

“Él me llamó un día para preguntarme por algunos jugadores y le dije médico: ¿usted sabe quién puede marcar a Freddy Rincón y él médico me contestó, sí claro, a él no le marca nadie”, cerró Pinto.

¿Cuántos goles marcó Freddy Rincón con la Selección Colombia?

El 'Coloso' de Buenaventura anotó 17 goles con la camiseta 'tricolor' en 84 partidos. Uno de los más memorables fue en el Mundial de Italia 90, en el empate 1-1 contra la poderosa selección de Alemania.