Jorge Luis Pinto: "Todo arranque ganando siempre será bueno; no le vamos a tener miedo a nadie"

La era de Jorge Luis Pinto, al frente de Deportivo Cali , empezó de muy buena manera. Este domingo 9 de octubre, venció 1-0 a América de Cali , en el estadio de Palmaseca, por la jornada 16 de la Liga II-2022 del fútbol colombiano. Sobre ello, el estratega habló en rueda de prensa.

Allí, ante la presencia de varios medios de comunicación, no solo analizó el rendimiento de cada uno de sus dirigidos, sino que, además, le hizo una petición a los amantes del cuadro 'azucarero'. De igual manera, expresó su alegría por conseguir los tres puntos tan importantes.

¿Qué balance hace de este debut, como entrenador del Cali?

"Todo arranque ganando es bueno. A los muchachos les he hablado del sentimiento y compromiso con Deportivo Cali y la necesidad de salir de esa posición tan incómoda en la que se está. El trabajo que se hizo en la semana ayudó para ejecutar un partido que no fue fácil. Corregimos algunas cosas. Fue de tú a tú, pero no se le tendrá miedo a nadie; lo hicimos con virtudes y errores. Poco a poco, se irán mejorando y aprendiendo, jugando con la pelota".

¿Queda contento con lo hecho por su equipo en el terreno de juego?

"Es una felicidad completa; obviamente que uno aspira a muchas más cosas, como que no nos ataquen tanto, pero se vio un compromiso, avance en defensa y ataque, en fin. Tiene que haber una alta exigencia, como la que se ve en el mundo internacional. Lo importante es que vamos avanzado paso a paso".

¿Qué se habló en el entretiempo para mejorar en el funcionamiento?

"Nos faltaba fútbol y no solo posicionamiento. Se vio una mejoría y una reacción importante para la parte complementaria que fue buena y nos ayudó bastante para conseguir el resultado final".

¿Qué diferencia encuentra entre el Deportivo Cali de hace 31 años al de ahora?

"El club se ha transformado mucho. Cuando me fui, se hizo una concentración, había reestructuración, la sede del norte no existía, el estadio propio, en fin, todo eso demuestra que Deportivo Cali es un equipo grande y el compromiso es que vuelva a eso".

Deportivo Cali contra América de Cali, en el fútbol colombiano Cortesía de Dimayor

¿Por qué el equipo se vio tan errático por momentos?

"Fuimos imprecisos con la pelota. La velocidad a veces nos cuesta mucho. Además, hay que ser honesto y América de Cali también hizo un buen partido. Lo que quiero es que el equipo juegue bien y lo demuestre en el terreno de juego".

¿Cuál es el mensaje que le envía a la hinchada?

"Lo hacemos con mucho cariño, es un llamado a la gente para que estemos juntos; si el estadio hubiera estado lleno, la situación sería diferente. Un equipo grande se hace con el cuerpo técnico, los directivos, los jugadores y la afición, así que espero que todos tiremos hacia el mismo lado porque eso es importante".

¿Cuándo juega Deportivo Cali en la Liga Betplay?

El próximo miércoles 12 de octubre, Deportivo Cali volverá a tener acción en la Liga II-2022 del fútbol colombiano, cuando se vea las caras con Águilas Doradas, por la fecha 17, a las 6:00 de la tarde, hora de nuestro país, en el estadio Alberto Grisales.