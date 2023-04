Jorge Perlaza: "Gracias a Dios se le dio el fallo porque sabemos que la lesión fue en un partido"

Duro golpe jurídico recibió en las últimas horas Millonarios. En el más reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 'embajador' deberá pagarle una gran suma de dinero a Jorge Perlaza, exjugador del plantel que se lesionó en medio de un partido en el 2013 contra Nacional y no sólo eso, la justicia también le dio el aval al futbolista para que lo reintegre.

Perlaza sufrió una lesión de peroné y ligamento de tobillo y después de un año fue cesado del conjunto azul capitalino cuando éste luchaba por recuperarse.

"Sufragar a Jorge Isaacs Perlaza Aguiño el salario integral dejado de percibir en cuantía mensual de $25.000.000, a partir del 16 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de reintegro efectivo", se lee en un apartado del documento de la Corte Suprema de Justicia.

De entrada, la mesa de periodistas le consultó a Jorge Perlaza el cómo salió de Millonarios para que haya tenido que ir a los estrados judiciales.

"Sí, fue un proceso bastante largo. Inicialmente tuve una fractura del peroné y se me rompió el ligamento del tobillo en el año 2013, en un partido entre Nacional y Millonarios en Medellín. Paso inicialmente por múltiples cirugías, la primera daba para una recuperación de tres meses, cuando inicio a hacer trabajo de campo sigo con dolor, el tobillo se me inflamaba, los médicos me decían que me estaba acostumbrando a las labores de campo y tenía que acostumbrarme", afirmó.

Pero continuó contando su relato: "Sin embargo seguí con mi recuperación, que nunca se pudo dar al cien por ciento para retomar mi carrera como jugador profesional. El despido llega finalizado el contrato con Millonarios, en el momento no me encontraba al cien por ciento de mi capacidad deportiva para continuar con mi carrera y acudo a una tutela que permite que Millonarios me reintegre, luego de eso me hacen unos exámenes y me hacen una nueva cirugía y continuamos el proceso de recuperación, luego termina y el contrato y me vuelven a despedir y a donde me toca acudir a la demanda".

¿Cómo fue el tema de la demanda y los fallos?

"Fue una demanda que tuvo tres fallos, tres fallos que nunca entendí, en primera y segunda estancia le dieron el aval a Millonarios para que pudiera sacarme del equipo, pero hice las apelaciones y en la última instancia la Corte avala a mi favor, gracias a Dios se le dio el fallo porque sabemos que se dio en un partido, estamos prestos para ver qué va a pasar".

"Mi abogado fue Ramiro Vargas, sabíamos que estábamos haciendo lo correcto, contento por el fallo que hoy tenemos. En el momento de la sentencia se comunicó conmigo y ahora sólo queda esperar que Millonarios haga el reintegro a la posición que estaba inicialmente".

Perlaza comentó que actualmente "estoy viviendo en Estados Unidos con la familia y mi esposa es la que está laborando".

¿Qué dijo el abogado de Jorge Perlaza?

"Los abogados que litigamos tenemos que ser de largo aliento, ya sea en primera instancia. Aunque hay fallos muy buenos, no los hay otros tantos, uno va al Tribunal y hay veces que ellos se equivocan en su apreciación de pruebas y eso fue lo que pasó aquí. Nos pusimos a estudiar la sentencia del Tribunal y nos cogió pandemia y tuvimos el tiempo para estudiar línea por línea, con base en la historia clínica de Jorge Perlaza. Me di a la tarea de revisar y la Corte analizó todas las pruebas y ésta me dio la razón".

Los pasos a seguir, qué tiempo tiene Millonarios

"Yo pienso que Millonarios si piensa bien el fallo, no tiene mucho tiempo, ya que la sentencia de la Corte ya quedó firme que quiere decir que ya no hay nada qué hacer en contra de esa sentencia. Millonarios debería estar preparando el reintegro de Jorge Perlaza, pagando los salarios que dejó de percibir a razón de 25 millones, que era el salario que le estaban pagando sin indexar y pagar la seguridad social, el equivalente al 60 por ciento de lo que ganaba Jorge mensualmente que es desde el 1 de enero del 2018".

Millonarios tiene alguna posibilidad de cambiar el fallo...

Esa es la posibilidad que llama al reintegro porque la ley le da una oportunidad reforzada, así se llama por cuestiones de salud, él no podía ejercer porque estaba vulnerable en cuestiones de salud, debieron protegerlo y esa protección es la que da la ley. Millonarios sólo se dedicó a hacerle una operación, pero no lo recuperó cómo lo tiene que recuperar, lo tienen que reintegrar, hacerle las terapias. No se puede quedar de por vida ahí, pero Millonarios tiene qué ver cómo se hacen las cosas para ambas partes.