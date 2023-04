José 'Cheché' Hernández "se pone a disposición" de Jorge Luis Pinto para ayudar al Deportivo Cali

La crisis de resultados del Deportivo Cali es bien conocida por todos, y es una situación crítica que necesita urgentemente victorias para evitar el descenso. Además, la institución se encuentra sumida en un caos financiero que pone en riesgo su estabilidad como equipo.

En varias ocasiones, los hinchas se han hecho sentir con respecto a este tema y a su descontento, tanto con las directivas como con el rendimiento deportivo que ha venido presentando el conjunto 'azucarero' en los terrenos de juego.

De hecho, la preocupación es tan grande por los malos resultados que incluso el director técnico, Jorge Luis Pinto, se quebró en llanto el martes durante la conferencia de prensa, donde afirmó que todos los miembros del equipo "somos honrados". Finalmente, no pudo contener las lágrimas.

Ante esa situación, varios exjugadores y entrenadores se han ofrecido a ayudar. Casos como el de Mayer Candelo, que han intentado sacar de esta mala situación al equipo, han resultado sin éxito.

Finalmente, José 'Cheché' Hernández ha mostrado su disposición para ayudar a su exequipo en medio de su difícil situación. El otrora jugador expresó su amor por el equipo y su preocupación por la crisis que están atravesando. “Amo mi Deportivo Cali, me duele lo que está pasando, el presente es tratar de colaborar para salir de esta situación. El 'profe' Pinto me recomendó hace una semana para ir a Huancayo, pero la verdad hasta estoy pensando en hablar con él, ponerme a su disposición y ver cómo ayudamos al Cali”, dijo para el medio 'Zona Libre de Humo'.

“La dirección técnica que llegue a Cali debe saber que lo que haya lo debe potenciar, fortalecer y ahí estará el manejo del DT en su experiencia”, terminó por añadir.

Sin duda, su declaración más controvertida no fue acerca del Deportivo Cali, sino sobre su rival de patio, el América. Hizo esta afirmación con pleno conocimiento de que podría generar una reacción y no por impulso del momento, sino que estaba seguro de que sus palabras provocarían cierta polémica. “Voy a dar un mensaje muy claro que va a ser que la gente de patio se moleste. Porque ellos están esperando que mi Cali descienda. El Cali no va a descender y el primer hincha que se va a reír de ellos voy a ser yo”, terminó por declarar el 'Cheché'.

#ZonaLibreDeHumo: 🗣️🔊 "Voy a dar un mensaje muy claro que va a ser que la gente de patio se moleste. Porque ellos están esperando que mi Cali descienda. El @AsoDeporCali no va a descender y el primer hincha que se va a reír de ellos voy a ser yo":

José "Cheche" Hernández. pic.twitter.com/KcHofMiGh1 — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) April 4, 2023

Las esperanzas no están perdidas para el cuadro del profesor Jorge Luis Pinto. Las posibilidades de salvarse del descenso están ahí y tiene la posibilidad de que esta mala racha que están atravesando, sea solo parte de una mala anécdota que contar en el futuro.