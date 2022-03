Juan Carlos Osorio: “Han llegado buenas ofertas, pero no he pensado en abandonar al América”

Juan Carlos Osorio dio una rueda de prensa, este lunes, para hablar de lo que ha sido la preparación para el duelo de ida contra Medellín, por Copa Sudamericana.

El estratega risaraldense afirmó de entrada que “perder aquí no implica dejar de sumar 3 puntos en liga, perder es quedarse fuera de un torneo internacional, por eso la llave frente al Medellín es muy importante para nuestro proyecto deportivo”.

Además, sobre el presente de su equipo, Osorio mencionó que “por prevención, ni Esneyder Mena, ni Deinner Quiñones van a estar en el partido de ida”.

Por otra parte, el entrenador del América de Cali confirmó que está comprometido con el proyecto que lleva en el cuadro ‘escarlata’, a pesar de que ha tenido acercamientos con otros clubes y selecciones en el exterior.

“Cuando un club o una selección me contactan, lo mínimo que hago es escucharlos, han llegado muy buenas ofertas pero cuando tomé la decisión de quedarme fue por temas personales. Estoy muy feliz acá, por el momento no he pensado en abandonar al América”; finalizó Juan Carlos Osorio.

¿Cuándo se juega el partido entre América y Medellín?

Los ‘escarlatas’ y ‘poderosos’ se medirán en el Atanasio Girardot, el próximo miércoles 9 de marzo, desde las 7:30 p.m., por la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana.