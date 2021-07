Luego de varios intentos y coqueteos para jugar en América de Cali, Hugo Rodallega decidió desistir de su sueño, por lo menos en esta temporada, y fichó por el Bahia de Brasil.

A propósito del tema, Juan Carlos Osorio, actual entrenador de los 'diablos rojos' habló sobre la ilusión que tenía el delantero por volver al fútbol colombiano y reveló cuáles fueron la razones que le argumentó a Rodallega, para no aceptarlo en el cuadro vallecaucano.

"Hugo (Rodallega) es un muy buen jugador, pero al igual que otro que me contactó y admiro profundamente, le dije: "Yo lo tengo que pensar muy bien'". A mí me parece que los muchachos colombianos tienen derecho a decir que pueden venir acá, pero a mí me corresponde en este caso darles continuidad a los jugadores que están, como Adrián Ramos”, indicó el técnico risaraldense para el medio 'Directv Sports'.

Adicionalmente, Osorio Arbeláez señaló cuáles son los futbolista jóvenes, con los que cuenta en el frente de ataque y de quienes confía plenamente.

"En esa posición ya tenemos también a Gustavo Torres, de 25 años, y a Carlos Cortes Barreiro, quien ha estado en selecciones menores y que creemos que puede ser el próximo Duván Zapata", añadió Osorio.

Cabe recordar, que en este martes, 'la mechita' tendrá que enfrentar a Atl. Paranaense en los octavos de final de la Copa Sudamericana, en estadio Hernán Ramírez Villegas, a partir de las 7:30 de la noche.