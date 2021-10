Juan Carlos Osorio: "Me hago responsable por la derrota, pero no culpable, no hemos robado a nadie"

“Me hago responsable que no ganemos, pero culpable no, porque aquí no hemos robado un peso a nadie, aquí no hemos violado a nadie, aquí no hemos hecho protestas, bloqueos o muchas otras cosas. Aquí cumplimos”, expresó de entrada Juan Carlos Osorio en la atención a medios, este jueves.

El entrenador de América de Cali no se presentó a la rueda de prensa post partido tras caer derrotado contra Independiente Santa Fe, en la ida de la Superliga de Colombia. Sin embargo, este jueves sí habló y expresó sus sensaciones ante esta dura derrota.

“Aquí hemos sido muy responsable con nuestro trabajo. Desde el primer momento nos comprometimos con los jefes, que tiene derecho a opinar de grandes temas, así como son ellos hombre trabajadores del día a día, así somos nosotros. eso me da la tranquilidad de poder hablar con cualquiera de la actual situación del equipo”, agregó.

Y concluyó: “El fútbol es un deporte y le fútbol no puede ser el filtro de cualquier persona para manifestar expresar esos muchos otros temores, la frustración política, de salud, económica, familiar y llevarlo al juego. Eso no es justo. Que tenga el derecho, esto es una democracia, pero que yo tenga temor a represalias, para nada en absoluto”.